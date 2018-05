Nezakoniti vstopi v državo rastejo, policija bo vpoklicala rezervo

Do današnjega dne so prestregli 1.300 nelegalnih prebežnikov, lani v enakem obdobju 372

7. maj 2018 ob 19:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Napovedano povečanje nezakonitih prestopov meje se uresničuje," stanje na meji kratko opiše vodja slovenske mejne policije Melita Močnik. Kadrovsko podhranjenost bodo pokrili z vpoklicem pomožne policije.

Nova migrantska pot iz Istanbula prek Bosne in Hrvaške je s pomladjo zacvetela. Statistika pokaže bistveno rast državljanov Alžirije in Maroka, ki na poti do Francije prečkajo tudi Slovenijo. V Turčijo pridejo večinoma legalno z rednimi letalskimi linijami, nato se odpravijo prek meja Evrope, kjer izkoriščajo azilno politiko in se tako prebijajo od države do države.

Zloraba azila za nezakonito preseljevanje

"Po navadi zaprosijo za azil na tej poti enkrat ali dvakrat že pred prihodom v Slovenijo in ne samo v državah Evropske unije. Izrazijo namero, po navadi ne počakajo, da bi vložili vlogo. Dobijo čas in se odpravijo naprej. In ta zloraba je dejavnik potega ne samo pri nas, ampak na celi smeri nezakonitega preseljevanja," pojasnjuje Melita Močnik, vodja sektorja mejne policije na Generalni policijski upravi.

Policija: manjka nam ljudi za mejo

V policiji ne skrivajo kadrovskega primanjkljaja, vendar so pri konkretnih številkah zelo skopi. "Razkritje takšnega podatka bi škodilo delu policije. Ne smem povedati, koliko nas je premalo," je povedala Melita Močnik, ki doda, da si seveda vsak komandir želi čim več policistov. Prav zato kljub pomoči Slovenske vojske pričakuje, da bodo med poletjem znova vpoklicali rezervno, tako imenovano pomožno policijo. Precej mejnih policistov bo takrat premeščenih na mejne prehode, da bi omogočili hitrejše zakonito prečkanje turistov.

Domačini ne čutijo strahu

Domačini v Beli krajini ob mejni Kolpi so vse večjega prometa policije in prebežnikov že vajeni. Kot je dopisnici TV Slovenija Petri Držaj povedala Branka Moravec iz Učakovcev, jih ni strah. "Vsakič, ko gre policija, si misliš, zdaj grejo. Nekega posebnega strahu ni. So popolnoma običajni ljudje. Se pa verjetno zvečer ne bomo več hodili kopat v Kolpo," je povedala Branka Moravec.

Po novem zaklenjena vrata

Županja Črnomlja pravi, da s policijo dobro sodelujejo. "Policija nam je dala priporočila za srečanja z migranti. Prvo je, naj takoj pokličejo številko 113 in ne spuščajo vsakogar v hišo. Navodilo je, da se zaklepajo vrata, česar ljudje pri nas niso vajeni," je povedala županja Mojca Čemas Stjepanovič.

Policisti sicer ne opažajo praktično nikakršnih nezakonitih ali nasilnih dejanj na meji. Še več, nezakoniti prestopniki meje so podučeni, da sodelujejo s policijo in zaprosijo za azil. Tako jih policija prepelje v Ljubljano, od koder večina nato izgine naprej po svojih poteh.

