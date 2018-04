Prebivalce ob Kolpi pozvali, naj o prihodih prebežnikov obvestijo policijo

Domačine obiskal državni sekretar

27. april 2018 ob 22:31

Metlika - MMC RTV SLO, STA

Na območju Bele krajine še vedno opažajo nezakonite prestope meje, to pa je pričakovati tudi v prihodnjih mesecih, opozarjajo novomeški policisti.

Policija je zato tamkajšnje prebivalce pozvala, naj tujcev ne spuščajo v svoje domove in se jim ne približujejo, temveč naj o njih obvestijo policijo.

Nezakoniti prehodi so razpršeni vzdolž Kolpe, kjer na nekaterih mestih ni postavljenih tehničnih ovir. Kljub policijskemu nadzoru se zato nekaterim posameznikom prek meje uspe prebiti do bližnjih naselij, je v obvestilu, objavljenemu na spletni strani Občine Črnomelj, zapisala Policija uprava Novo mesto.

Nezakonite prestope meje je po navedbah policistov pričakovati tudi v prihodnjih mesecih, saj bo zaradi otoplitev prehod Kolpe ugodnejši. Policisti zato prebivalcem okoliških naselij svetujejo upoštevanje osnovnih zaščitnih ukrepov za varovanje svojega premoženja in naj vrata svojih domov zapirajo ter zaklepajo tudi ob krajši odsotnosti.

Šefic na pogovorih z domačini

Omenjeno problematiko so v četrtek obravnavali tudi predstavniki Občine Črnomelj na delovnem sestanku, ki se ga je med drugim udeležil tudi državni sekretar ministrstva za notranje zadeve Boštjan Šefic, so zapisali pri Občini Črnomelj.

Županja Mojca Čemas Stjepanovič in predstavniki obkolpskih krajevnih skupnosti so Šeficu predstavili lokalni vidik omenjene problematike. Pri tem so poudarili predvsem težave glede zaklenjenih vrat na panelni ograji, ki pa naj bi jo po zagotovilu direktorja PU-ja Novo mesto Janeza Ogulina in državnega sekretarja odpravili v prihodnjih dneh.

Čemas Stjepanovičeva je poudarila tudi težave in stroške zaradi intervencij pri nezakonitih prehodih meje, generalni sekretar pa je dal besedo, da se bo o tem na začetku prihodnjega meseca pogovoril s pristojnimi službami.

Ob tem je Šefic pohvalil delo tamkajšnje policije, ki je po njegovih navedbah edina, ki je do zdaj imela točne podatke o nezakonitih prehodih meje. Poudaril je tudi morebitno povečanje števila nezakonitih prestopov meje, za kar policija že pripravlja dodatne dejavnosti.

Na območju Policijske uprave (PU) Novo mesto so letos do 23. aprila obravnavali 346 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Največ nezakonitih prehodov je bilo na območju Bele krajine. V enakem obdobju leta 2017 je v 21 primerih mejo nezakonito prestopilo 40 tujcev. Največ je bilo državljanov Alžirije, sledijo državljani Maroka in Pakistana.

G. V.