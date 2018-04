Novi socialdemokrati z Balažicem in Magajno na volitve

18. april 2018 ob 13:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Skupina iz nekdanje Združene levice, gibanje Nova prihodnost pod vodstvom Milana Balažica in stranka Krščanski socialisti Slovenije pod vodstvom Andreja Magajna so se združili v Nove socialdemokrate.

Na parlamentarnih volitvah bo nastopila tudi pred kratkim ustanovljena stranka Novi socialdemokrati (NS). Stranka se predstavlja kot alternativa na levici, ki si bo prizadevala za odstranitev obstoječih političnih elit, predvsem "tranzicijske levice", ki po njihovem mnenju predstavlja tajkunska omrežja in "globoko državo".

Balažic: Gre za izvorno socialdemokratsko idejo

Predsednik stranke je postal Milan Balažic, ki je vanjo "prispeval" gibanje Nova prihodnost. Na novinarski konferenci je povedal, da želijo z novo stranko obuditi izvorno socialdemokratsko idejo. V Sloveniji namreč po njegovih besedah še vedno nimamo opravka z normalno levico, "imamo kvazilevico, ki politično predstavlja tajkunska omrežja".

Po njegovih besedah gre za režim globoke države, stranke, ki se nazivajo kot leve, pa hkrati predstavljajo tranzicijski kapital, ki v Sloveniji vlada neprekinjeno že skoraj od osamosvojitve. Ker v Sloveniji nimamo prave evropske socialdemokracije, želijo pokazati, da obstaja politična alternativa tudi na levici, je dodal Balažic.

Magajna: Proti klientelističnim omrežjem

Ključna točka njihovega programa je tako po besedah Andreja Magajne razgradnja globoke države in klientelističnih omrežij. Če ne bo "razgradnje koruptivnega mafijskega omrežja, v katerem prednjači tranzicijska levica", v Sloveniji ne bo nobenega razvoja, je prepričan Magajna. V NS se je združila stranka Krščanski socialisti Slovenije, ki ji je predsedoval.

Tako programska deklaracija, ki so jo predstavili danes, kot prvo točko predvideva vrnitev lastnine in odstranitev obstoječih političnih elit. V programski deklaraciji se zavzemajo tudi za "lustracijo korumpiranih strank", nižje davke in nova delovna mesta, izkoreninjenje revščine, zmanjšanje državne uprave, samostojno zunanjo politiko in prenovo nacionalnovarnostnega sistema, nasprotujejo pa "migrantskim kvotam".

Poziv drugim strankam

Stranka NS poziva tudi k združevanju vseh podobno mislečih v močno predvolilno koalicijo. Med drugim potekajo tudi pogovori s pobudnikom referenduma o zakonu o drugem tiru Vilijem Kovačičem in njegovo stranko Davkoplačevalci se ne damo več o morebitnem skupnem nastopu na volitvah. V NS-ju so se sicer vključili tudi v referendumsko kampanjo, v kateri se zavzemajo za zavrnitev zakona.

