Novoletni poslanici: Za nami uspešno leto, pred nami novi izzivi

Predsednika vlade in države državljanom

31. december 2017 ob 07:27

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Leto, ki se izteka je bilo za Slovenijo zelo uspešno," v novoletni poslanici pravi premier Cerar, ki si za leto 2018 želi modrih odločitev. Predsednik Pahor pa, "da bi v prihodnjem letu storili nekaj takega, na kar bi lahko bili ponosni."

Predsednik vlade Miro Cerar je v novoletni poslanici poudaril, da je čas, v katerem živimo, nepotrpežljiv in od nas terja nenehne odgovore na vedno nove preizkušnje.

Slovenija po njegovih besedah danes - "ne naključno, ampak zaradi trdega dela, odrekanja in vizije" - piše nova poglavja v knjigi uspeha. "Leto, ki se izteka je bilo za Slovenijo zelo uspešno. Napovedana nam je visoka, skoraj petodstotna gospodarska rast, stopnja brezposelnosti je vsak dan nižja in kar me najbolj veseli: od leta 2014 je službo v Sloveniji našlo 73.300 mladih. Slovenija je vnovič dom novih, tudi tujih investicij. Leto 2017 si bomo zapomnili tudi po dejstvu, da je arbitražno sodišče dokončno in v celoti določilo mejo med Slovenijo in Hrvaško."

Leto 2018 bo po Cerarjevi oceni pomembno leto preizkušenj za politiko in za vse državljane. "A ob soočanju z novimi izzivi se moramo učiti iz naukov, ki jih ponuja preteklost in ohraniti trdo prigarane sadove sedanjega gospodarskega uspeha. S pridelanimi sadovi moramo gospodariti odgovorno, preudarno in na prvo mesto postaviti skupno dobrobit države," je poudaril.

"Prepogosto hitimo mimo tistih, ki našo solidarnost najbolj potrebujejo. Zato vas v teh prazničnih časih pozivam: bodimo drug drugemu v prvi vrsti človek. Spoštujmo se in gradimo skupaj mostove sodelovanja. Zlahka se da zrušiti, kar je nekdo stežka in mukoma zgradil. Naj bo novo prihajajočo leto 2018 priložnost, da skupaj dokončamo začeto in zgradimo družbo prihodnosti, ki pozna nauke svoje zgodovine, a svoj pogled pogumno upira v jutrišnji dan."

Pahor o ponosu in odličnosti

Predsednik republike Borut Pahor pa je v novoletni poslanici zatrdil, da smo lahko "eden na drugega in na našo domovino tudi ponosni". Slovenija je po njegovem mnenju na vsem svetu najboljša za otroke in kot prva na svetu razglašena za zeleno državo. Skupina njenih znanstvenikov je prva v raziskovanju virusa zika, ima najboljši program za zdravje zob v šolah na svetu, v Sloveniji opravijo največ presaditev srca na milijon prebivalcev.

Slovenija ima v športu največ svetovnih in olimpijskih prvakov na število prebivalcev, ima najboljšo vrhunsko kuharico na svetu, ima absolutnega zmagovalca znanstvene olimpijade, najboljši dekliški zbor v Evropi, je nadaljeval in spomnil tudi, da je v zadnjih petih letih zmanjšala stopnjo brezposelnosti mladih več kot za polovico.

Ob tem Pahor opozarja, da vse ni dobro, toda "dobro je začelo končno spet zmagovati". "Seveda ne smemo niti za hip spregledati številnih stisk in težav naših ljudi. Toda da jih bomo rešili, potrebujemo spodbudo. Navdih. Samozavest, da skupaj zmoremo. Optimizem. Ponos," je dodal.

VIDEO Novoletna poslanica predsednika vlade republike Slovenije Mira Cerarja

A. S.