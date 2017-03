Pahor: Šola v Špetru sidrišče slovenskega naroda v Benečiji

Otvoritev prenovljenih prostorov

11. marec 2017 ob 18:22

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Predsednik republike Borut Pahor je poudaril, da je dvojeznična šola, ki se znova odpira v Špetru, sidrišče slovenskega naroda v Benečiji.

Pahor se je udeležil slavnostne otvoritve obnovljenih prostorov državne večstopenjske šole s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom Pavel Petričič v Špetru in v nagovoru izpostavil pomembno sporočilo današnjega dne, ki pripoveduje, da "vsak od nas govori svoj materni jezik, pripada svojemu narodu in hkrati vsi pripadamo eni širši domovini, ne samo zato, ker ta tolerira naše različnosti, ampak jih tudi spodbuja".

"V tej šoli se otroci navajajo na življenje, v katerem je treba spoštovati različnost in ostati zvest svoji tradiciji," je še dejal predsednik Pahor in zaključil z mislijo, da moramo negovati identiteto, zlasti jezikovno, negovati multikulturnost in odprtost ter spoštovati drugačnosti - prav to zagotavlja vsem nam mirno in varno življenje, tistim, ki šele vstopajo vanj, pa obeta, da bodo s svojimi talenti lahko izsanjali svoje sanje.

Muzej urejen v okviru strateškega projekta

Po prireditvi si je predsednik republike ogledal Slovensko multimedialno okno - Finestra multimediale slovena (SMO), muzej, ki je bil urejen v Špetru v okviru strateškega projekta JEZIKLINGUA.

Muzej sta mu predstavila predsednik Društva za slovensko kulturo Giorgio Banchig, ki velja za enega najboljših poznavalcev zgodovine beneške Slovenije, in ga je Pahor lani odlikoval z medaljo za zasluge za prizadevno delo za ohranitev slovenskega jezika, kulture in zavesti, ter Donatella Ruttar, ki je zasnovala, načrtovala in koordinirala gradnjo muzeja.

Šolo obiskuje 276 učencev

Zgodovina državne večstopenjske šole s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom sega v leto 1984, ko je začela z delovanjem s petimi učenci v vrtcu in se do danes razširila do srednje šole prve stopnje, ki jo obiskuje 276 učencev iz 22 različnih občin v videmski pokrajini.

V zadnjih letih je šola doživela proces obnovitve nekaterih delov zgradbe, ki so bili dotlej iz varnostnih razlogov zaprti. Obnovitev je bila zaključena decembra lani, januarja letos je pouk ponovno stekel v obnovljenih prostorih, na prvotni lokaciji, slavnostna otvoritev pa je bila danes. Šola je bila s prenovitvijo tudi uradno preimenovana v šolo Pavla Petričiča, ki tudi za mlade rodove predstavlja človeka, ki zna ohraniti in širiti vrednote miru, strpnosti in medsebojnega spoznavanja s ciljem, da se ohrani bogato jezikovno in kulturno izročilo.

Njegovo življenjsko pot je na slovesnosti predstavila dolgoletna ravnateljica dvojezične šole v Špetru Živa Gruden, ki jo je predsednik Pahor decembra lani odlikoval z medaljo za zasluge za izjemen prispevek k utrjevanju temeljev slovenske jezikovne in kulturne identitete v slovenski Benečiji.

T. H.