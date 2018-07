Poslanci olajšali zaposlitev tujih zdravnikov

Za razpravo je na voljo dobrih šest ur in pol. Foto: BoBo

Izredna seja novega sklica DZ-ja

10. julij 2018 ob 08:06,

zadnji poseg: 10. julij 2018 ob 18:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslanci so na izredni seji podprli dopolnitve zakona o zdravniški službi, ki bodo olajšale zaposlitve zdravnikov iz držav zunaj Evropske unije.

Proti zakonu so glasovali poslanci SNS-a in Levice. V obeh poslanskih skupinah so predlaganim dopolnitvam zakona med drugim očitali razgradnjo javnega zdravstvenega sistema. Poslanci SDS-a so se pri glasovanju vzdržali.

Z dopolnitvami zakona bo lahko minister za zdravje v izjemnih primerih izdal odločbo, s katero bodo specialisti iz tretjih držav, ki imajo posebno strokovno znanje, začasno opravljali zdravstvene storitve v Sloveniji.

Šlo bi za izjemne primere, ko javni zavodi s slovenskimi strokovnjaki ne morejo zagotavljati neprekinjene zdravstvene dejavnosti in je s tem tvegano ogrožanje življenj ali huda okvara zdravja bolnikov. Od teh zdravnikov tako ne bodo zahtevali visokega znanja slovenskega jezika, bo pa moral izvajalec zdravstvene dejavnosti zagotoviti komunikacijo med vabljenim zdravnikom in bolnikom ter njegovimi svojci v slovenskem jeziku in tudi vso medicinsko dokumentacijo bolnikov dostopno v slovenskem jeziku.

Zdravnik bo lahko v Sloveniji deloval največ eno leto, če bo prejel vabilo iz terciarne zdravstvene ustanove in če bodo za njegovo strokovno znanje jamčili trije zdravniki v Sloveniji, od tega nacionalni koordinator za to specializacijo in specialista mentorja.

Dopolnitve zakona bodo začele veljati dan po objavi v Uradnem listu.

Reševanje otroške kardiologije

S tem zakonom se rešuje kadrovska težava na področju otroške kardiologije Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, ki je z odhodom več domačih otroških kardiologov v kratkem času ostala praktično brez lastnih tovrstnih strokovnjakov. Tako so našli tuje zdravnike, med njimi enega iz ZDA, ki bi delovali v UKC-ju oz. novoustanovljenem Nacionalnem inštitutu za otroške srčne bolezni in tudi pomagali ponovno vzpostaviti to dejavnost v Sloveniji. A trenutna zakonodaja za zdravnike, ki ne prihajajo iz EU-ja, predvideva precej stroge pogoje za delovanje v Sloveniji.

Službi za kardiologijo ljubljanske pediatrične klinike sta se v ponedeljek pridružila dva otroška kardiologa iz tujine. A ker dopolnitve zakona še ne veljajo, še nista bila neposredno vpeta v delo z bolniki, ampak jima bo to omogočeno po uveljavitvi dopolnitev zakona. Sta pa omenjena zdravnika že na voljo za konzultacije domačim zdravnikom.

Gre za prvi sprejeti zakon v tem sklicu DZ-ja, dopolnitve zakona pa je pripravila vlada v odhajanju.

SDS: "Zadnji žebelj v krsto zdravstva"

Poslanka SDS-a Jelka Godec je opozorila, da se glede na izjave premierja v odhodu Mira Cerarja, da sta bili pod njegovo vlado sprejeti dve tretjini zdravstvene reforme, očitno sprejema še zadnja tretjina, ki pa bo po njenem mnenju pomenila "zadnji žebelj v krsto slovenskega zdravstva".