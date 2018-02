Slovenija se je pridružila kampanji #jaztudi

Inštitut 8. marec spodbuja prijavo spolnega nadlegovanja

20. februar 2018 ob 08:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Inštitutu 8. marec so začeli kampanjo Jaz tudi, ki je namenjena popisu zgodb spolnega nadlegovanja. V manj kot 12 urah so na spletni strani že prejeli prve izpovedi.

Po množičnih izpovedih hollywoodskih igralk, športnic in političark o spolnih nadlegovanjih, ki so po mnenju revije Time celo najbolj zaznamovale preteklo leto, se kampanji pridružuje tudi Slovenija. Namenjena je popisu zgodb spolnega nadlegovanja v Sloveniji, saj na spletni strani jaztudi.si pozivajo posameznice, da z njimi delijo svoje izkušnje. "Verjamemo v moč osebnih izpovedi. Nudijo nam uvid v različne oblike podrejenosti, ki se kažejo na ravni neformalnih praks in ki jih, ko gre za naslavljanje kritike patriarhalne družbe, ne smemo spregledati," je namen popisa obrazložila direktorica inštituta Nika Kovač. Prve izpovedi so po poročanju Radia Slovenija prejeli že po 12 urah.

Kampanja, ki je povzročila svetovni upor žensk proti spolnemu nasilju, opogumlja žrtve, da spregovorijo in s tem tlakujejo pot pomembnim družbenim spremembam. Po mnenju organizatork ni dvoma, da tudi ženske v Sloveniji v zasebnem in poklicnem življenju doživljajo takšne izkušnje. Izbruh razkrivanj teh nasilnih dejanj proti ženskam, ki je vzniknil v ZDA, je le "redek trenutek v patriarhalni družbeni strukturi: stvari, ki so bile prikrivane, normalizirane, omalovaževane, so se nenadoma razkrile", sporočajo na jaztudi.si.

Prikrivanje, ki je bilo doslej tako zelo udobno za storitelje, se je s svetovno kampanjo #metoo prekinilo. Kot opozarjajo na jaztudi.si, se je o storilcih komajda govorilo, zloraba je postala nekakšna ženska lastnost: "posiljene ženske, zlorabljene ženske, ranljive ženske, ženske žrtve so oznake, ki storilca izpuščajo, kakor da je nekakšna neizogibna naravna nesreča, ne pa storilec z namenom – in imenom."

Predvolilni vprašalniki

Pri kampanji ne gre le za zbiranje osebnih izpovedi, temveč tudi za politični angažma, saj so na inštitutu odločeni, da bodo v volilnem letu od vseh političnih strank zahtevali jasne odgovore na konkretna družbena vprašanja. Pripravili bodo vprašalnike o socialni neenakosti, reproduktivnih pravicah žensk, begunstvu, vključenosti v EU in izenačitvi pravic istospolnih in raznospolnih partnerjev. Odgovore političnih strank bodo objavili na spletni strani in jih predstavili na mesečnih okroglih mizah.

La. Da.