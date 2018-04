Slovenska in hrvaška stran združeni v sindikalnem boju

Tradicionalno srečanje na mejnem prehodu Obrežje

26. april 2018 ob 17:58

Obrežje - MMC RTV SLO, STA

Na mejnem prehodu Obrežje je pred praznikom dela potekalo 12. tradicionalno srečanje sindikalistov. Predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič in predsednik Zveze samostojnih sindikatov Hrvaške Mladen Novosel sta opozorila, da sindikati spodbujajo napredek, vendar ne na račun delavstva.

Lidija Jerkič in Mladen Novosel sta na mejnem prehodu podpisala tudi skupno izjavo o kakovostnih delovnih mestih, predsednica ZSSS-ja pa je ob tem poudarila, da se sindikati z obeh strani meje dobro zavedajo aktualnosti trenutka in tega, da delovna razmerja postajajo vedno bolj negotova. Da se svet vse hitreje vrti in delovna mesta, kot so jih poznali v preteklosti, postajajo ogrožena.

Tehnološki napredek, ki prinaša digitalizacijo in robotizacijo, je sicer hiter, vendar pa to ne sme povzročiti padca kakovosti delovnih mest, padca njihove varnosti ali dostojnosti, je pojasnila. Sporočajo torej, da podpirajo skupen evropski napredek, vendar ne na račun delavcev, je povzela Jerkičeva.

Na obeh straneh meje si želijo kakovostnih delovnih mest

Predsednik hrvaškega sindikata Novosel je pristavil, da s podpisano izjavo vladi obeh držav pozivajo, da si tako na Hrvaškem kot v Sloveniji želijo kakovostnih delovnih mest.

Opozoril je, da hrvaški in slovenski delavci raje odhajajo v zahodne evropske države, kot bi pristali na delovne pogoje in slabo plačilo v svojih državah. Kot razlog za to je navedel naprednejše tuje kolektivne pogodbe, boljše plače in kapitalizem po meri delavcev, medtem ko domači kapitalizem delavce še vedno obravnava kot strošek, ki ga je treba stalno krčiti.

Zahtevajo tudi stalno in zavračajo prekarno zaposlitev, dostojno plačilo, ki omogoča znosno preživetje, in boljše delovne pogoje. Sindikati so sicer za reforme, a le za reforme po meri ljudi, je še poudaril Novosel.

EU bi morala oblikovati skupne socialne ukrepe

Kot navaja skupna sindikalna izjava, mora EU, če želi preživeti, ostati konstruktivna in pomembna, svoje delovanje usmeriti tudi na oblikovanje socialnih ukrepov. Zahteva po novih - visoko kakovostnih - delovnih mestih je v tem okviru pomembnejša kot kadar koli, sindikati pa imajo jasne predloge o tem, kako to doseči.

Sindikati tudi ne sprejemajo trditve, da je kakršno koli delo dobro in ne sprejemajo politične trgovine ter izsiljevanj. Hkrati opozarjajo, da so najbolj uspešne države EU-ja boljše rezultate pri krčenju brezposelnosti in vzpostavljanju trajnostnih sistemov socialne varnosti dosegle ravno na račun visokokakovostnih delovnih mest, med drugim navaja omenjena izjava.

Sa. J.