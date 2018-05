Slovenski gorski reševalci praznujejo svoj dan

Dan slovenskih gorskih reševalcev

Praznovanje letošnjega dneva slovenskih gorskih reševalcev bo tokrat gostila Škofja Loka, saj tamkajšnja gorska reševalna služba letos praznuje 40-letnico delovanja.

Gorska reševalna služba Škofja Loka želi ob svojem jubileju delovanje gorske reševalne službe predstaviti širšemu občinstvu na Mestnem trgu. Ena izmed aktivnosti bo tekmovanje iz prve pomoči za gorske reševalce, ki se bo začelo ob 9. uri.

Za reševalce, ki ne bodo sodelovali pri tekmovanju, so pripravili druge aktivnosti. Gledalcem bodo predstavili gorsko reševanje in opremo, ki jo uporabljajo. Sledil bo še prikaz reševanja s helikopterjem. Dan reševalcev pa bodo sklenili z družabnim srečanjem.

Prve zamisli o ustanovitvi postaje Gorske reševalne službe Škofja Loka segajo v leto 1978. Območje, ki ga pokrivajo, je po njihovem pojasnilu zelo razgibano in zelo veliko. Obsega Škofjeloško pogorje, del Polhograjskih Dolomitov, sega od Porezna in Soriške planine do Ratitovca, zajema Blegoš s sosedi in se nad Dražgošami dotika Jelovice, prek Planice in Križne Gore pa sega v ravnino Soriškega polja.