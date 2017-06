Šole do septembra zapirajo svoja vrata

Počitnice se uradno začnejo v ponedeljek

23. junij 2017 ob 07:23

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Za nekaj več kot 161.000 osnovnošolcev in nekaj več kot 54.000 srednješolcev se zaključuje letošnje šolsko leto.

Uradno bodo šolarji počitnice začeli v ponedeljek, v šolske klopi pa bodo znova sedli 1. septembra. Pred zaključkom šolskega leta osnovnošolce in srednješolce čaka še podelitev spričeval in priznanj, izvedli pa bodo tudi proslave pred dnevom državnosti.

Učenci 9. razredov so šolsko leto zaključili 15. junija, dijaki zaključnih letnikov srednjih šol pa že 22. maja. Za tiste osnovnošolce 9. razredov, ki vseh svojih obveznosti niso opravili uspešno, v teh dneh že potekajo popravni izpiti, dijaki zaključnih letnikov pa so se ravno v četrtek zaključili ustne izpite na splošni in poklicni maturi.

Popravni izpiti za osnovnošolce od 1. do 8. razreda bodo potekali od 26. junija do 7. julija, za dijake pa se bodo začeli 29. junija.

Sa. J.