Partizani so leta 1944 iz nemškega ujetništva pri Mariboru rešili nekaj več kot sto zavezniških vojnih ujetnikov.

Spomin na reševanje zavezniških letalcev: Slovenija je bila vselej zanesljiva zaveznica

Slovesnost na Otoku pri Metliki

1. oktober 2017 ob 19:43

Metlika - MMC RTV SLO, STA

Na Otoku pri Metliki je potekala slovesnost ob spominu na dogodke leta 1944, ko so zavezniki s tamkajšnjega letališča v italijanski Bari prepeljali rešene zavezniške letalce. Slavnostni govornik, predsednik vlade Miro Cerar, je poudaril, da se je Slovenija v okviru zavezništev vselej izkazala "kot zanesljiva in verodostojna država".

Cerar je spomnil, da je na območju današnje Slovenije v drugi svetovni vojni padlo kar 270 zavezniških letal. Čeprav je bilo njihovo reševanje v usodnih trenutkih druge svetovne vojne izredno nevarno početje, pa so Slovenci rešili, oskrbeli in po potrebi tudi zdravili 812 zavezniških letalcev in vojnih ujetnikov, je spomnil.

"Številni rešeni letalci so pozneje čustveno ocenili, da so se s tem, ko so jih Slovenci rešili in jim omogočili vrnitev v baze v južni Italiji, 'ponovno rodili'. Kot priča pismo vrhovnega poveljnika ameriških zračnih sil, je bilo v srcih osvobojenih in njihovih družin trajno usidrano spoštovanje do našega naroda ter junaštvo, humanost in domoljubje tistih, ki so jih za ceno svoje varnosti reševali," je dejal Cerar in dodal, da je Slovenija svojo vlogo v zavezništvih vselej opravila dejavno pri urejanju zadev, povezanih z mednarodnim mirom.

Partizani so leta 1944 iz nemškega ujetništva pri Mariboru rešili nekaj več kot sto zavezniških vojnih ujetnikov, zavezniki pa so jih nato z letališča na Otoku pri Metliki prepeljali v svojo misijo v italijanski Bari. Ob tem so odprli tudi razstavo z naslovom Ponovno rojeni - slovenski partizani in reševanje zavezniških letalcev med drugo svetovno vojno.

