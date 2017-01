Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Peter Vencelj je umrl 1. januarja. Foto: MMC RTV SLO Sorodne novice Obujanje spominov na osamosvojitvene dni Srečanje prve demokratične vlade Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umrl je Peter Vencelj, član prve demokratične vlade

Vencelj je bil tudi predstojnik Malteškega viteškega reda

2. januar 2017 ob 13:25

Kranj - MMC RTV SLO/STA

V 78. letu starosti je umrl slovenski fizik in politik Peter Vencelj. Med 16. majem 1990 in 14. majem 1992 je bil predsednik Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo.

Leta 1992 je postal državni sekretar republike Slovenije, pristojen za Slovence v zamejstvu in po svetu, so sporočili iz Mestne občine Kranj.

Peter Vencelj je bil tudi predstojnik Malteškega viteškega reda v Sloveniji in častni občan Mestne občine Kranj, ki mu je ta naziv podelila leta 2015.

G. C.