V živo: Cerar se brani očitkov o nestrokovnem kadrovanju vlade

Redna marčevska seja DZ-ja

20. marec 2017 ob 07:32,

zadnji poseg: 20. marec 2017 ob 14:11

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

"V Sloveniji je velik problem, da se ob taki nespoštljivi obravnavi številni dobri kandidati sploh ne prijavljajo več v postopke," glede kadrovanja pravi premier Cerar.

Redna marčevska seja DZ-ja se je začela s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Miru Cerarju, poslance zanima predvsem vladno kadrovanje.

Poslanca NSi-ja Jerneja Vrtovca je zanimal način delovanja vlade pri kadrovanju na pomembne položaje v državnih podjetjih in družbah, ki so odgovorne za upravljanje državnega premoženja.

Cerar je poslance spomnil, da vlada ne kadruje, saj so imenovanja predsednikov uprav podjetij v državni lasti v pristojnosti nadzornih svetov. "Da politika ne kadruje, so pravljice za lahko noč," je odgovoril Vrtovec, ki ga ni zmotilo to, da vlada politično kadruje v podjetjih v državni lasti, ker da se to dogaja pod vsako vlado. Težava pa je po njegovem mnenju, "kako se kadruje".

Med drugim je opozoril na dvome o primernosti in usposobljenosti nekaterih kandidatov na najpomembnejših položajih. Cerar je v svojem odgovoru izpostavil težavo, da se sposobni kandidati sploh več ne želijo prijavljati za položaje. "Kdo pa se bo izpostavil takemu javnemu blatenju, kot ga uprizorijo nekateri rumeni mediji. Kdo pa bo kandidiral, če je spodoben človek, če se bo potem o njem začelo namenoma pisati neresnice," se je vprašal.

Nato je omenil primer Pošte Slovenije, ko se je v javnosti špekuliralo o kandidatih blizu te ali one politične opcije, na koncu pa je nadzorni svet za nov mandat potrdil starega predsednika uprave in "se nič od tega, kar se je pisalo, ni zgodilo".

Cerar Vrtovca in Dobovška pozval, naj postrežeta z dokazi

Podobno vprašanje kot Vrtovec je na Cerarja naslovil tudi vodja nepovezanih poslancev Bojan Dobovšek. Najbolj ga bo zanimalo kadrovanje v igralniški družbi Hit, ki ga je označil za "nepotistično in politično".

Povzel je nezadovoljstvo, potem ko je nadzorni svet Hita za predsednika uprave imenoval nekoga, ki naj bi podal nepopolno vlogo, ki ni bil favorit kadrovske agencije nadzornega sveta in ki nima referenc v igralništvu, je pa bil izbran, ker naj bi imel povezave z ministrstvom za gospodarstvo. "Ali so to novi standardi, merila in etika te vlade?" se je vprašal.

Cerar je odgovoril, da mu je minister dal osebno zagotovilo, da navedba, da je novi predsednik uprave "njegov osebni prijatelj ali prijatelj njegove prijateljice, ne drži".

"Upira se mi taka razprava. Navedete trditev, ki ne drži, potem pa mora nekdo na drugi strani stalno dokazovati, da to ni res," je izpostavil premier. Oba poslanca je pozval, naj za navedbe poiščeta dokaze. Če nepravilnosti v postopkih so, so mogoča pravna sredstva, da se ugotovijo. "Ne morem pa razpravljati o zadevah, ki z ničimer niso izkazane," je dejal Cerar in sklenil: "Resna razprava terja korektnost z dejstvi."

"Slovenija prosilcem za azil ne kupuje luksuznih stvari"

Poslanec SDS-a Vinko Gorenak je premierja v vprašanju opozoril na grožnje turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana z odprtjem meje za prebežnike. Zanimalo ga je, ali je Slovenija na morebitni obsežnejši prebežniški val pripravljena.

Gorenak je Cerarja ob tem tudi opomnil na nekatere razpise, s katerimi so nabavljali potrebščine za prosilce za azil in med katerimi so se znašli tudi nekateri po njegovi oceni predragi in tudi sicer sporni izdelki. Slovenija naj bo solidarna do tistih, ki pomoč potrebujejo, nobenega razloga pa ni, da država za prosilce kupuje kondome, je dejal poslanec SDS-a.

"Vi se ukvarjate s kondomi, mi se ukvarjamo z resnimi zadevami," mu je odgovoril premier Cerar. Kot je zatrdil, ne drži, da bi Slovenija za prosilce za azil kupovala luksuzne stvari, pač pa jim zagotavlja osnovne potrebščine. Slovenija bo ostala solidarna članica EU-ja, je zatrdil. Cilj vlade ostaja odgovoren odnos do tega vprašanja oz. human odnos do ljudi, ki bežijo pred vojno, hkrati pa skrb za varnost slovenskih državljank in državljanov, je pojasnil.

Spomnil je, da je Slovenija uspešno obvladala množičen prebežniški val v letih 2015 in 2016. Hkrati pa je zatrdil, da je država tako materialno in kadrovsko kot tudi finančno dobro pripravljena na morebiten nov številčnejši val prebežnikov.

Tudi o Vegradu

Iz vrst koalicije je vprašanje tokrat zastavil poslanec SD-ja Jan Škoberne, ki ga zanima, kako bo vlada ukrepala v primeru opeharjenih podizvajalcev podjetja Vegrad za opravljeno delo v Celovških dvorih.

Na tokratni seji bodo poslanci sicer sprejemali vrsto odločitev o imenovanjih na pomembne funkcije, saj jih čaka odločanje o ustavnih sodnikih, fiskalnem svetu, generalnem državnem tožilcu in nadzornikih SDH-ja.

