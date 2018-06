Veter odkril nekaj streh, popoldan bo še hladneje

Začetek poletja moker in svež

22. junij 2018 ob 09:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nevihte, ki so že v četrtek zvečer zajele severni in severnovzhodni del države, so se ponoči počasi razširile nad vso Slovenijo, na vzhodu države je veter odkril nekaj streh in podrl nekaj dreves.

Dopoldan so po napovedih Agencije RS za okolje še možni tudi močnejši nalivi in sunki vetra. Ob tem lahko močneje narastejo hudourniški vodotoki. Čez dan se bo tudi občutno osvežilo.

Odkrite strehe in podrta drevesa

V četrtek zvečer je v Šmartnem močan veter odkril del strehe na stanovanjskem objektu, v Mariboru pa je močan sunek vetra na Goriški ulici odkril pločevinasto streho na jašku dvigala stanovanjskega bloka. Gasilci so jašek pokrili in kritino začasno pritrdili z vrvjo. Na območju občine Kungota je veter podrl drevo in odkril streho na stanovanjski hiši, gasilci so odstranili drevo z električnih žic in nato prekrili odkrito streho. Zaradi udara strele prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo v naselju Pečja pri Sevnici

Zgodaj zjutraj so v občini Duplek posredovali gasilci, saj se je zaradi močnega vetra podrlo drevo na cesto. V Črnomlju je zaradi močnih padavin voda zatekala v stanovanjsko hišo, ki je bila zasilno pokrita s folijo. Meteorna voda zaliva prostore OŠ Prevalje, okoli 600 litrov meteorne vode so iz poslovnih prostorov izčrpali gasilci PGD Sevnica.

Obeti

Popoldne bo dež od severa povsod ponehal, se bo pa čez dan občutno ohladilo in sredi dneva bo v mnogih krajih hladneje kot zjutraj. Temperature bodo popoldne le od 15 do 21, ob morju do 23 stopinj Celzija. Po podatkih Arsa bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja.

V soboto in nedeljo bo delno jasno in sveže, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V ponedeljek bo sprva večinoma sončno, popoldne pa se bodo v notranjosti države pojavljale krajevne plohe in nevihte. Še bo razmeroma sveže.

La. Da.