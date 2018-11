Vlada zdravstvenim sindikatom ponudila višje delovne dodatke

Pogajanja se nadaljujejo v torek

9. november 2018 ob 14:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vladni pogajalci so predstavnikom dveh zdravstvenih sindikatov, ki ob dvigu plač zahtevajo tudi višje dodatke za delo v neugodnem času, ponudili višje dodatke za nočno, nedeljsko in praznično delo.

Vlada je v četrtek nekoliko dopolnila mandat svoji pogajalski skupini. Medtem ko so se na vladni strani doslej želeli s sindikati najprej dogovoriti o plačah in šele nato o zahtevah, ki so vezane na druge prejemke iz delovnega razmerja, imajo vladni pogajalci zdaj mandat, da se o vsem pogajajo hkrati, torej tudi na primer o jubilejnih nagradah in dodatkih.

"Ta mandat nam omogoča, da posameznim poklicnim skupinam, ki delajo v drugačnih, težjih pogojih dela, vendarle to na neki način priznamo tudi skozi plačilo, kar je ne nazadnje tudi prav," je pred začetkom pogajanj s sindikatom zdravstva in socialnega varstva ter sindikatom delavcev v zdravstveni negi pojasnil vodja vladne pogajalske skupine Peter Pogačar.

Po pogajanjih je povedal, da je vlada prisluhnila argumentom sindikatov in ponudila bistveno višje dodatke za nočno, nedeljsko in praznično delo. "Menim, da smo s tem ne samo poslušali, ampak tudi prisluhnili opozorilom o težkih delovnih pogojih," je ocenil Pogačar in dodal, da bi višji dodatki veljali za vse v javnem sektorju, ki delajo v takšnih pogojih.

Soglasja s sindikati sicer še niso dosegli. Pogačar tudi ni razkril, za koliko bi omenjene tri dodatke zvišali.

Sindikati in vlada precej narazen

Po besedah predsednika sindikata zdravstva in socialnega varstva Zvonka Vukadinoviča so sicer še precej narazen. Kot bistveno je ocenil, da so se začeli pogajati o konkretnih zahtevah in se je vlada do njih opredelila. Sam pa je zmeren optimist.

Po njegovih besedah so tudi na sindikalni strani izrazili pripravljenost, da svoje zahteve pri nekaterih dodatkih znižajo za deset odstotkov. Ob omenjenih dodatkih za nočno, nedeljsko in praznično delo sindikata zahtevata boljše plačilo tudi za popoldansko izmeno, delo v deljenem delovnem času, neenakomerno razporeditev časa in delo prek polnega delovnega časa.

"Mi z dodatki pravzaprav urejamo organizacijo delo. Če se nekaj podraži, potem bo delodajalec premislil, ali bo delavcu odredil delo, če ni nujno," je navedel Vukadinovič.

Medicinske sestre na minimalni plači?

Še naprej pa se vladna in sindikalna stran razhajata pri dvigih plač. Medtem ko je vladna stran za tiste do 26. plačnega razreda v dosedanjih pogajanjih privolila v dvig za en plačni razred, zdravstvena sindikata zanje zahtevata dvig za dva plačna razreda.

Vukadinovič je ob prihodu na pogajanja opozoril, da bi minimalno plačo po njenem zvišanju dejansko prejemale tudi srednje medicinske sestre. Po drugi strani pa je Pogačar med drugim dejal, da so osnovne plače srednjih medicinskih sester v zadnjih treh letih zrasle za deset odstotkov, povprečne plače pa za 13 odstotkov.

G. C.