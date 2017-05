Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 33 glasov Ocenite to novico! To nedeljo bi na volitvah zmagal SDS, drugo mesto pa bi zasedla stranka SD. Foto: BoBo Če bi bile volitve to nedeljo, bi si stranke takole razdelile sedeže v parlamentu. Foto: MMC RTV SLO Podpora vladi Mira Cerarja je po večmesečnem padanju občutneje narasla. Foto: MMC RTV SLO VIDEO Vox populi: Na vrhu SDS Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vox populi: Zmagal bi SDS pred SD-jem, podpora vladi narasla

Najpriljubljenejši politik ostaja predsednik Borut Pahor

14. maj 2017 ob 19:29

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Po več mesecih padanja priljubljenosti vlade Mira Cerarja je ta vnovič občutneje zrasla. Če bi bile volitve to nedeljo, bi zmagala stranka SDS, z dvema poslancema manj pa bi bil drugi SD.

Izsledki ankete Vox populi, ki jo za Televizijo Slovenija in časnik Dnevnik pripravlja agencija Ninamedia, so pokazali, da je po več mesecih padanja priljubljenost vlade Mira Cerarja spet zrasla. Tokrat je agencija 700 ljudi anketirala med 9. in 11. majem

Kot kažejo rezultati tokratne ankete, se je vlada maja odrezala bolje kot marca in aprila. Da dela uspešno, namreč meni dobrih 35 odstotkov vprašanih. Dobrih 60 odstotkov vprašanih pa na drugi strani delo vlade Mira Cerarja ocenjuje neuspešno. S tem je vlada precej izboljšala svojo oceno.

SDS bi zmagal, SD bi bil drugi

Če bi parlamentarne volitve potekale to nedeljo, bi bila odločitev volivcev takšna:

1. Na prvem mestu bi se znašla Slovenska demokratska stranka (SDS), ki jo podpira 14,1 odstotka vprašanih.

2. Na drugem mestu bi bili Socialni demokrati (SD) z 12,9 odstotka podpore.

3. Za njimi je Stranka modernega centra (SMC), na tretjem mestu z 8,1 odstotka.

4. Združena levica bi s 7,9 odstotka podpore pristala na četrtem mestu.

5. Sledi DeSUS s 5,5 odstotka podpore.

6. Nova Slovenija (NSi) se je znašla s 5,2 odstotka podpore na šestem mestu.

Maja je odstotek tistih, ki ne vedo, koga bi volili, nekoliko padel, zmanjšal se je tudi odstotek tistih, ki sploh ne bi odšli na volišča. Poglejmo, kako bi si stranke razdelile sedeže v Državnem zboru. SDS bi dobil 23 sedežev, SD bi jih dobil 21, SMC bi imel 13 poslancev, prav toliko poslanskih mest bi dobila tudi Združena levica, DeSUS-u bi jih pripadlo 10, Nova Slovenija pa bi imela 8 poslancev. Ter narodnostnima manjšinama dva poslanca.

Lestvica priljubljenosti politikov

Na prvem mestu že mesece vztraja Borut Pahor, sledita mu Violeta Bulc in Tanja Fajon. Milan Brglez pa je četrti. Največji skok na razpredelnici je naredila Ljudmila Novak, ki se je povzpela za štiri mesta in je šesta, pred Zoranom Jankovićem. Goran Klemenčič je izgubil pet mest in je končal na dnu zgornjega dela razpredelnice, opazno pa je padla tudi Violeta Tomić, in sicer za štiri mesta.

V drugi polovici lestvice večjih pretresov ni. Anja Kopač Mrak je pridobila dve mesti, Karel Erjavec pa je padel za tri mesta. Družbo najbolj priljubljenih zapuščata Milojka Kolar Celarc in Janez Janša.

G. K., Seku Conde, TV Slovenija