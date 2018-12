Vprašanja Šarcu: Izdatki za vojsko, predor Karavanke, naseljevanje tujcev ...

Redna decembrska seja DZ-ja

17. december 2018 ob 07:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Državni zbor bo redno sejo nadaljeval s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Marjanu Šarcu in ministrom.

Poslanec Levice Miha Kordiš bo predsedniku vlade Marjanu Šarcu postavil vprašanje glede rebalansa proračuna za naslednje leto in glede izdatkov za obrambo.

Vprašanje glede izvajanja projekta gradnje druge cevi avtocestnega predora Karavanke bo Šarcu postavil poslanec SDS-a Zvonko Černač.

Seja se bo začela ob 12. uri.



Vodja poslanske skupine SNS-a Zmago Jelinčič Plemeniti bo premierju postavil vprašanja v zvezi z naseljevanjem tujcev v Sloveniji. Zanima ga, koliko tujcev je v Sloveniji, koliko od njih ima dovoljenje za delo, kje ti tujci delajo ter koliko otrok in sorodstva je s sabo pripeljal vsak tujec z delovnim dovoljenjem.

Poslanka NSi-ja Iva Dimic pa bo premierja vprašala, kako bo vlada rešila program otroške srčne kirurgije, da bo varen za obolele otroke, in kako bo povrnila zaupanje ljudi v zdravstveni sistem.

Vodja poslanske skupine SD-ja Matjaž Han bo premierja vprašal, kaj bo vlada v prihodnje storila, da bo zagotovila razvoj, ki bo tehnološko visoko razvit in usmerjen v ustvarjanje visoke dodane vrednosti, s kakšnimi viri in sredstvi namerava zagotoviti vlaganja v usposobljenost ljudi, njihovo zdravje in znanje ter na kakšen način in s kakšno dinamiko namerava doseči cilj povečanja proračunskih in drugih javnih izdatkov za raziskave in razvoj na en odstotek bruto domačega proizvoda do leta 2022.

Seja DZ-ja se je začela v petek, končala pa se bo v četrtek.