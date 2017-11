Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Volilne enote, ki se razdelijo na volilne okraje. Foto: DVK Dodaj v

Začasni zakon o volitvah v DZ v 25 letih ni doživel spremembe. Kaj poreče ustavno sodišče?

Ustavna presoja dana leta 2015

7. november 2017 ob 07:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Na ustavnem sodišču bo javna obravnava o zakonu o volitvah v državni zbor, ki so jo državni svetniki zahtevali že leta 2015. Menijo, da volilni okraji niso oblikovani v skladu z ustavo.

Oceno ustavnosti Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor in Zakona o volitvah v državi zbor zahteva državni svet, ker meni, da volilni okraji niso oblikovani v skladu z ustavo in da taka ureditev ne omogoča, da bi vsak volilni okraj imel poslanca, na samo podelitev mandatov kandidatom pa imajo prevelik vpliv stranke.

Različno veliki okraji

Zahtevo utemeljujejo na izidih predčasnih volitev poleti 2014. Opozarjajo na veliko razliko v velikosti volilnih okrajev. Največji okraj - Grosuplje je imel skoraj 31 tisoč volivcev, najmanjši - Hrastnik zgolj 8301. Po tej logiki bi moral Hrastnik dati pol poslanca, Grosuplje pa enega in pol. V resnici pa kar 21 volilnih okrajev od 88 na zadnjih parlamentarnih volitvah nima izvoljenega poslanca. Na drugi strani ima kar nekaj volilnih okrajev po dva poslanca, eden celo tri.

Prevelik vpliv strank

Državni svetniki na ustavnem sodišču izpodbijajo tudi Zakon o volitvah v državni zbor. Eden od očitkov je, da volivcem ne omogoča odločilnega vpliva na podelitev mandatov kandidatom, ampak imajo odločilni vpliv stranke. Volivci tako ne vedo, kaj se zgodi z njihovim glasom, posledica tega pa je vedno manjša volilna udeležba.

Državni svet je zato prepričan, da je trenutna politična, gospodarska in širša družbena kriza v veliki meri povezana z volilnim sistemom, kot ga poznamo od leta 1992. In čeprav je bil takšen volilni sistem takrat opredeljen kot začasen, ga politiki v 25 letih ni uspelo popraviti. Ker ne omogoča oblikovanja stabilnih vlad in onemogoča kandidature nestrankarskim kandidatom, državni svetniki zahtevajo ustavno presojo.

Jolanda Lebar, Radio Slovenija