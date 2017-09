Začenja se predsedniška tekma: za zdaj tri potrjene kandidature, najverjetneje jih bo vsaj pet

Volitve bodo 22. oktobra

22. september 2017 ob 07:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

30 dni pred volitvami za predsednika republike se uradno začenja volilna kampanja. Za zdaj je državna volilna komisija potrdila tri kandidature, še najmanj dve pa najverjetneje bo.

Čeprav se je kampanja že začela, je namreč še do 27. septembra mogoče vlagati kandidature in zbirati podpise podpore volivcev. Državna volilna komisija je do zdaj potrdila tri kandidate: predsednico NSi-ja Ljudmilo Novak, kamniškega župana Marjana Šarca in članico SMC-ja ter ministrico za izobraževanje Majo Makovec Brenčič. Trenutni predsednik Borut Pahor je svojo kandidaturo na DVK vložil v sredo, a še ni potrjena, za prihodnji teden pa vložitev kandidature napoveduje še Romana Tomc (SDS), ki bo kandidirala s podporo svoje stranke.

Po poročanju Radia Slovenija naj bi kandidatka zagotovo postala še Angelca Likovič, podpise zbira tudi še SLS-ova predstavnica Suzana Lara Kraus.

Seznam možnih kandidatov se je sicer pred začetkom kampanje precej skrčil - v četrtek je odstop od predsedniške tekme napovedal veleposlanik v Skopju Milan Jazbec s pojasnilom, da ni zbral dovolj podpisov podpore, igralec Andrej Rozman - Roza pa je pred dnevi priznal, da mu manjka še okoli polovica podpisov.

Napovedujejo finančno skromno kampanjo

Predsedniški kandidati imajo tako mesec dni časa za nagovarjanje volivcev. V kampanji bodo uporabljali različna komunikacijska orodja, večina pa jih stavi na družbena omrežja in neposreden stik z volivci. Nekateri se bodo poslužili tudi bolj tradicionalnih potez, kot so plakati in oglasi, poleg tega pa se bodo imeli priložnost predstaviti tudi na televizijskih soočenjih. V vseh volilnih štabih napovedujejo finančno skromno kampanjo.

T. K. B.