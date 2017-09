Makovec Brenčičeva vložila kandidaturo za predsedniške volitve

Predsedniške volitve 2017

15. september 2017 ob 14:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kandidatka največje vladne stranke in ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič je v spremstvu članov SMC-ja na Državno volilno komisijo vložila kandidaturo za predsednico republike.

Kot je kandidatka in aktualna ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič povedala v izjavi za javnost, moramo vse to pokazati, tako kot smo v četrtek, ko smo zmagali v košarki. "Predvsem pa sem za to, da mladi stopijo tudi naprej. V svojem programu bom predlagala volilno pravico mladim od 16. leta, ker je to povezano in v duhu časa, v katerem živimo. Slovenijo res lahko postavimo kot eno najboljših, najodmevnejših in hkrati odličnih držav sveta."

Napovedala je, da se bo kot predsednica prav tako zavzemala, da dosežena ekonomska stabilnost vendarle utrjuje pot naprej za vsakega od državljank in državljanov. "Vsakdanjik je tisto, ki nas pooseblja v tej državi, in narediti si ga moramo lepšega, boljšega, ampak vse to je odvisno od vseh nas. In to želim sporočiti kot kandidatka za predsednico Slovenije," je poudarila.

Na vprašanje, kje vidi svojo prednost pred drugimi kandidati oziroma tekmeci, je odgovorila, da je njena vizija predsednice prav ta - povezati znanja in vse potenciale, na glas povedati, kaj smo in kaj zmoremo, velikokrat odpreti vrata tudi v tujino, ozavestiti to, kar v resnici smo in zmoremo, in predvsem verjeti vase.

"Zdaj vsi kandidati želijo v drugi krog volitev," je odgovorila na vprašanje, ali računa na soočenje z aktualnim predsednikom Borutom Pahorjem v drugem krogu volitev ali morda na uspeh že v prvem.

O velikem številu kandidatk je dejala, da ima vsakdo pravico, idejo in vizijo, kako stopati po poti kandidatke ali kandidata za predsednico republike. "Verjamem v Slovenijo, ki verjame vase," je sklenila Makovec Brenčičeva.

Prva sta predsedniško kandidaturo vložila predsednica NSi-ja Ljudmila Novak in kamniški župan Marjan Šarec in tako postala prva uradna predsedniška kandidata, saj je Državna volilna komisija ta teden potrdila njuni kandidaturi.

Al. Ma.