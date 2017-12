Začetek 11-dnevnih novoletnih počitnic razveselil šolarje

Številne božično-novoletne dejavnosti in prireditve

23. december 2017 ob 11:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Šolarji začenjajo novoletne počitnice, ki si jih bodo marsikje popestrili z božično-novoletnimi prireditvami, počitniškimi dejavnostmi in zimskimi športi. Šolske klopi bodo znova oživele po novem letu 3. januarja.

Zveza prijateljev mladine Maribor v času novoletnih počitnic od 27. do 29. decembra organizira likovne, glasbene, literarne in druge delavnice, ki potekajo v domu ustvarjalnosti mladih. Delavnice so brezplačne, potrebna pa je predhodna prijava. V sredo, 27. decembra, organizira tudi obisk Vilinskega mesta v središču Maribora, kjer že ves december potekajo različne dejavnosti, predstave in koncerti.

Na območju Ljubljane počitniške dejavnosti organizirajo nekatere območne Zveze prijateljev mladine (ZPM). Za otroke, stare od šest do 12 let, ZPM Moste-Polje med novoletnimi počitnicami od srede do petka pripravlja zabaven in poučen počitniški program v večgeneracijskem centru Skupna točka na Zaloški 54, in to med 9. in 12. uro. Varstvo je brezplačno, otroci pa morajo s sabo prinesti malico in copate.

Obiski dedka Mraza

Ves prihodnji teden so v večjih mestih organizirani številne praznične prireditve in obiski dedka Mraza. Med drugim bo v Ljubljani od 26. do 30. decembra vsak popoldan potekal sprevod dedka Mraza po mestnih ulicah.

V Mariboru se otroci z dedkom Mrazom srečujejo že ves december, s posebno prireditvijo pa se bodo lahko od njega za leto dni poslovili prihodnji petek, 29. decembra, zvečer na Trgu Leona Štuklja.

Po vrnitvi v šolske klopi 3. januarja se nato za šolarje in učitelje 31. januarja končuje prvo ocenjevalno obdobje. Naslednje, enotedenske zimske počitnice pa se za učence zahodne in osrednje Slovenije začenjajo 19. februarja, za vzhodno polovico Slovenije pa bodo zimske počitnice od 26. februarja do 2. marca 2018.

G. K.