Ruski atleti ostajajo izključeni iz tekmovanj

Vseh zahtev še niso izpolnili

26. november 2017 ob 15:10

Monte Carlo - MMC RTV SLO, STA

Rusi ostajajo izključeni iz atletskih tekmovanj, je sporočila Mednarodna atletska zveza (IAAF) sredi drugega dneva seje vodstva v Monaku.

Rune Andersen, ki vodi skupino za preiskavo sistematičnega modela dopinga z domnevno podporo ruske države, je dejal, da še niso izpolnili vseh zahtev. Ruska atletska zveza (RUSAF) je bila izključena iz mednarodnih tekmovanj novembra leta 2015 po objavi poročila Richarda McLarna, ki je v obširni dokumentaciji Rusom očital sistematične zlorabe.

IAAF je v zadnjem obdobju nastope pod nevtralno zastavo dovolil tistim ruskim atletinjam in atletom, ki so dokazali, da v zadnjem obdobju niso sodelovali v ruskem sistemu, obenem so morali posamezniki doslej opraviti vsaj tri testiranja šest mesecev pred nastopom na prvi mednarodni tekmi.

Rusi so medtem že izpolnili mednarodna merila glede dopinških testov, iz vadbenega procesa pa so odstranili tudi suspendirane trenerje. Še naprej pa zavračajo potrditev McLarnovega poročila, prav tako pa vseh zahtev še ni izpolnila njihova protidopinška agencija in jo svetovna 16. novembra še ni vnovič vključila v svoje vrste.

Izmed preostalih držav, ki so bile pod protidopinškim drobnogledom IAAF-a, je bil Maroko umaknjen s seznama, Belorusija, Etiopija, Kenija in Ukrajina pa so na njem ostale in morajo izpolniti dodatne zahteve posebne komisije IAAF-a.

T. J.