76-letni Škot je trenutno v dobrem zdravstvenem stanju

26. julij 2018 ob 21:02

Manchester - MMC RTV SLO

Hvala vsem za dobre želje, veliko mi pomenijo. Hvaležen sem vam za vso podporo. V nadaljevanju sezone se bom vrnil in spremljal Unitedove tekme. Do takrat pa Joseju in igralcem želim veliko sreče. Še enkrat hvala za vse!

Legendarni menedžer Manchester Uniteda Alex Ferguson, ki je 5. maja letos utrpel in preživel možgansko kap, se je v prvem sporočilu za javnost zahvalil vsem, ki so mu želeli čimprejšnje okrevanje in obljubil, da se bo letos vrnil na Old Trafford, kjer bo v živo spremljal tekme rdečih vragov; Guardian.