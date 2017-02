Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Boris Dežulović

20. februar 2017 ob 16:53

Ljubljana - MMC RTV SLO

To torej, da je prvo šolo smučanja v Sloveniji ustanovil neki Splitčan, in to leta 1875, celih dvajset let pred uradnim začetkom tega športa v Sloveniji, bo Slovence pač precej vznemirilo.

To ne bo nič čudnega, ker temu nenavadnemu narodu ni vseeno niti glede tega, da jim Splitčan piše časopisne kolumne; kako jim bo šele ob dejstvu, da je Splitčan oče modernega smučanja, slovenskega nacionalnega športa. Slovenci bi lažje sprejeli odkritje, da jim je Splitčan napisal Sonetni venec ali Zdravljico, kot bodo sprejeli odkritje, da jim je postavil temelje smučarskega športa.

Boris Dežulović je v kolumni za Dnevnikovo prilogo Objektiv (z naslovom Split, zibelka slovenskega smučanja) pisal o senzacionalnem odkritju splitskih zgodovinarjev športa. Splitčan Gvido Kaliterna naj bi namreč veljal za enega od začetnikov teoretičnega smučanja v Kranjski Gori, saj je tam ustanovil prvo šolo smučanja v Sloveniji, in sicer že 27. januarja 1875. Šolanja se je udeležilo sedemnajst ljudi, predvsem prijatelji in sorodniki slavnega gospoda Kaliterne, prišlo pa je še nekaj začudenih meščanov.

Dežulović kolumno konča s še enim presenetljivim podatkom:

Nihče v Sloveniji še dandanes ne ve, da je Igo Oraš – Slovenec, ki je na Dunaju končal višjo gozdarsko šolo in delal kot gozdar prav v Kranjski Gori in prav od tam prišel v Split – kot okrajni gozdni referent že leta 1926 na splitski Rivi, pred "začudenimi meščani", namesto dotedanjih murv posadil nekakšne nenavadne in do tedaj povsem neznane – palme.