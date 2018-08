Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Enes Kanter je zadnjič Turčijo obiskal leta 2015. Predvideva, da se bo lahko v domovino vrnil čez kakšnih deset let, ko bo končal kariero. Foto: EPA Dodaj v

Enes Kanter

Turški center o odnosu do domovine in oblasti

28. avgust 2018 ob 08:32

New York City - MMC RTV SLO

Najbrž mi nebi nastavili pištole na glavo in pritisnili na petelina, ker bi poželi preveč kritike. Bi pa vseeno storili nekaj. Morda bi me zastrupili ali pa me spravili v prometno nesrečo.

Svojo državo imam rad. Še vedno jo imam. Ljudje tega enostavno ne razumejo. Ko govorim o Turčiji, vedno rečejo 'aha, ti ne maraš svoje države'. Ne. Ljubim jo. Ljubim svojo zastavo, ljubim svoje ljudi. Ne maram zgolj režima. Oblast. Z državo nimam nikakršnih problemov. Želim si, da bi jo lahko obiskal.

Počutim se kot brezdomec, ker nimam svoje države. Ljudje me vprašajo, od kod sem. Kaj naj jim odgovorim? Iz Turčije? Tam me ne želijo, vzeli so mi potni list. Iz Amerike? Nisem Američan. Iz Švice? Tam sem bil rojen, a nisem od tam. Torej lahko rečem, da sem iz Turčije, ker sem tam odraščal?

Turški center Enes Kanter, ki si kruh služi pri New York Knicksih v Ligi NBA, je v pogovoru za ESPN spregovoril o svojem odnosu do domovine in tamkajšnje oblasti. 26-letnik, rojen sicer v Zürichu, je v preteklosti večkrat kritiziral režim turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana; ESPN.