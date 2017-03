Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Michael Owen. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nekdanji angleški napadalec oster do topničarjev

1. marec 2017 ob 18:38

London - MMC RTV SLO

Arsenal je najbolj konstantna ekipa na svetu. Vsako leto je tretja ali četrta v domačem prvenstvu, v Ligi prvakov pa izpade v osmini finala.

To se dogaja iz sezone v sezono že zadnjih deset, dvanajst let. Vedno je ista zgodba. Premagajo vse slabše ekipe v Premier ligi in v skupinskem delu Lige prvakov. Ko pa - recimo - igrajo proti Bayernu, Manchester Unitedu ali Chelseaju, pa pogorijo. V tem so zelo konstantni.

Nekdanji izvrstni nogometni napadalec, zdaj pa strokovni analitik na BT Sports, Michael Owen, je spregovoril o rezultatih Arsenala, ki trenutno v Premier ligi zaseda četrto mesto, v Ligi prvakov pa po prvi tekmi osmine finala proti Bayernu iz Münchna zaostaja s kar 5:1; BT Sports.