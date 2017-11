Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Primož Roglič

16. november 2017 ob 21:15

Portorož - MMC RTV SLO, STA

Zmaga na Touru je eden najlepših trenutkov v karieri. Bil je poseben dan. Vse se je izšlo, kot sem si zamislil, ob cesti sem prvič slišal slovensko besedo, videl zastavo in to ti da dve prestavi več.

O medalji na svetovnem prvenstvu sem bil prepričan. Verjel sem, da se je letos že zgodilo veliko smole in da bo šlo tokrat vse O. K. Pred tem sem padel, imel tehnične težave in vedel sem, da sem nekako naredil svoj bonus.

Ko sem skakal, kolesa sploh nisem imel, saj v skokih ni bilo zaželeno, da si preveč na kolesu. Pri kolesarstvu so gibi ponavljajoči, kar v skokih ni dobrodošlo. To je bil povsem drug svet, nisem vedel, kako deluje, in nisem poznal ljudi. Na srečo sem dobil priložnost pri Adrii Mobilu in se tam začel učiti, kaj je kolesarstvo, še vedno se učim in peljem to zgodbo naprej. Z vztrajnostjo sem dobil priložnost. Začetki niso bili enostavni in kmalu sem ugotovil, da potrebuješ ogromno dela, motivacije in vztrajnosti, da prideš, kamor si želiš.

Kolesar Primož Roglič je bil poseben gost Sporto konference. V Portorožu je potegnil črto pod letošnjo sezono in se spomnil uspeha na Dirki po Franciji, kjer je kot prvi Slovenec dobil etapo, in svetovnega prvenstva, kjer je bil srebrn v kronometru, spomnil pa se je tudi začetkov v kolesarstvu. Vir: STA