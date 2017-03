Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Šime Vrsaljko je z Atleticom lani podpisal petletno pogodbo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Šime Vrsaljko

Hrvaški bočni branilec označen za junaka

14. marec 2017 ob 12:21

Madrid - MMC RTV SLO

Nikoli prej se še nisem znašel v takšnem položaju, a vedel sem, kaj moram storiti. Ko sem videl njegov obraz, mi je bilo takoj jasno, za kako resno težavo gre.

Vselej poslušaš o tem, kaj moraš storiti, ko oseba tako leži na tleh, tako da ne morem reči, da na to nisem bil pripravljen. Obrnil sem ga na bok in se prepričal, da ni pogoltnil jezika. To je to. Ne želim, da se mi pripisujejo kakršne koli zasluge. Vsi smo mu priskočili na pomoč, dokler ni do njega prišlo zdravniško osebje in delo opravilo z odliko.

Hrvaški bočni branilec madridskega Atletica Šime Vrsaljko je po tekmi proti Deportivu iz La Corune (1:1) postal velik ljubljenec navijačev, saj so prepričani, da je 25-letni Rečan rešil življenje soigralcu in klubski legendi Fernandu Torresu. Napadalec Atletica je v 85. minuti trčil z Alexom Bergantinosom, ta je Torresa zadel v glavo. Španec je po trku obležal na tleh in omedlel. Številni igralci obeh ekip so se na igrišču ob pogledu na poškodovanega igralca obračali proč, Vrsaljko pa ne in je 32-letnemu Madridčanu takoj začel nuditi prvo pomoč; AS.