Fernando Alonso v naslednji sezoni prvič po letu 2001 ne bo dirkal v formuli ena. Foto: EPA Eden izmed vrhuncev Alonsove kariere: osvojitev naslova svetovnega prvaka v Interlagosu po dirki za VN Brazilije 2005. Foto: EPA Renault R25, s katerim je Španec leta 2005 postal svetovni prvak. Foto: EPA Zadnja zmaga sega v 12. maj 2013, ko je dobil dirko za VN Španije v Barceloni. Na odru za zmagovalce sta se mu pridružila Kimi Räikkönen (Lotus) in moštveni kolega pri Ferrariju Felipe Massa. Foto: EPA

Alonso se po koncu sezone poslavlja od formule ena

Španec leta 2005 prekinil Schumacherjevo vladavino

15. avgust 2018 ob 08:30

Woking - MMC RTV SLO

Kultni dirkač formule ena Fernando Alonso je oznanil, da bo po koncu letošnje sezone sklenil bogato kariero v kraljici motošporta.

"Po 17 prekrasnih letih v tem neverjetnem športu je čas za spremembo in nove izzive," je sredi poletnega premora povedal 37-letnik iz Ovieda in dodal: "Užival sem v vsaki minuti teh 17 let, ne morem se dovolj zahvaliti vsem, ki so mi v tem času pomagali."

Alonso, dvakratni svetovni prvak z Renaultom (2005 in 2006), z McLarnom v zadnjih letih več ali manj životari v svetovnem prvenstvu. Ekipa iz Wokinga je imela dolgo veliko težav s Hondinim pogonskim sklopom, tudi sicer Špancu in njegovemu moštvenemu kolegu ni sestavila dovolj dobrega dirkalnika za boj za sam vrh.

Posledice so bile pričakovane: Alonso je počasi in vztrajno začel izgubljati potrpljenje, razmišljati je začel tudi o drugih motošportnih razredih. Preizkusil se je v nascarju, junija je v prvem poskusu dobil dirko 24 ur Le Mansa.

Prekinil Schumacherjevo vladavino

Alonso je v elitni razred motošporta prodrl leta 2001 z Minardijem, zelo hitro je sledila selitev k Renaultu, kjer je požel največje uspehe v karieri. Prekinil je petletno vladavino Michaela Schumacherja in leta 2005 osvojil naslov svetovnega prvaka. Podvig je ponovil leto pozneje, leta 2007 mu je naslov za pičlo točko izmaknil Kimi Räikkönen (Ferrari). Leta 2010 je sedel za volan slovitega dirkalnika iz Maranella, a v petih sezonah mu naslova ni uspelo osvojiti. Leta 2015 se je odločil za odhod k McLarnu, ki je tedaj začel sodelovanje s Hondo, a odločitev ni obrodila sadov. Višje od petega mesta se mu do danes ni uspelo uvrstiti. "Rad bi se zahvalil vsem pri McLarnu. Vem, da se bodo kmalu vrnili na pot stare slave," je povedal.

Zadnja zmaga ima dolgo brado

Španec se je v karieri veselil 32 zmag, zadnje leta 2013 na domači dirki za VN Španije v Barceloni. 97-krat se je uvrstil na oder za zmagovalce, 22-krat si je priboril 'pole', 23-krat je na dirkah odpeljal najhitrejši krog. V zadnjih letih je ljubitelje formule ena animiral predvsem z zabavnimi korespondencami z ekipo po radijski zvezi iz dirkalnika, navijače je navduševal tudi ob progi. "Do konca sezone je še vedno nekaj dirk, na vseh bom nastopil z maksimalno osredotočenostjo. Bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost. Novi izzivi so za vogalom. Trenutno sem v najsrečnejšem obdobju svojega življenja, a poiskati moram nove avanture," je še povedal Alonso, ki pa kljub vsemu ni popolnoma izključil vrnitve v F1.

