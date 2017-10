Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Kako bo konkurenca prehitela Lewisa Hamiltona? Foto: Reuters Dodaj v

Formula 1, svetovno prvenstvo: VN Malezije

Hamilton ponovno s prvega štartnega mesta

1. oktober 2017 ob 08:55,

zadnji poseg: 1. oktober 2017 ob 09:52

Sepang - MMC RTV SLO

Ob 9.00 se je v Sepangu začela 15. dirka v svetovnem prvenstvu formule 1, VN Malezije.

Iz prve vrste je štartal le zmagovalec sobotnih kvalifikacij Lewis Hamilton, saj je menda zaradi težav s turbopolnilnikom v garaži ostal Kimi Räikkönen, drugi v kvalifikacijah.

S podobnimi težavami se že od kvalifikacij ukvarja tudi njegov moštveni kolega in najbližji Hamiltonov zasledovalec Sebastian Vettel. Nemec je imel v kvalifikacijah težave s pogonskim agregatom in je zaradi menjave motorja štartal z zadnjega mesta. Nato je zaradi menjave motorja dobil še 20 mest kazni. Ta ničesar ne spremeni, saj je tako in tako dirko začel z zadnjega startnega mesta.

Za Hamiltona, ki lovi četrto zmago zapored v prvenstvu, je bil to že 70. najboljši startni položaj v karieri. Dirka v Sepangu bo zadnja na tem dirkališču, saj prihodnje leto VN Malezije ne bo na koledarju SP-ja. VN Malezije je bila na koledarju formule 1 od leta 1999.

VN Malezije, Sepang Kvalifikacijski trening: 1. L. HAMILTON Mercedes 1:30:076 2. K. RÄIKKÖNEN Ferrari +0,045 3. M. VERSTAPPEN Red Bull 0,465 4. D. RICCIARDO Red Bull 0,519 5. V. BOTTAS Mercedes 0,682 6. E. OCON Force India 1,402 7. S. VANDOORNE McLaren 1,506 8. N. HÜLKENBERG Renault 1,531 9. S. PEREZ Force India 1,582 10. F. ALONSO McLaren 1,628 ... 20. S. VETTEL Ferrari

Ž. K.