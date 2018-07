Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 9 glasov Ocenite to novico! Lewis Hamilton je dirko začel s 14. štartnega položaja, končal pa na vrhu. Foto: Reuters Nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo, ko se bo umaknil varnostni avtomobil. Upam, da sem si z današnjo predstavo utrdil zaupanje svojega moštva vame. Prav tako upam, da je današnja dirka utrdila moje zaupanje v moštvo. Za vse tiste, ki me zdaj niste poznali, zdaj me! Lewis Hamilton Sebastian Vettel je dirko začel odlično, hitro je zaprl Valtterija Bottasa in v prvi zavoj zapeljal kot vodilni. Foto: Reuters Vettel je bil na dobri poti, da prvič v karieri dobi dirkaško preizkušnjo na Hockenheimringu, a so se njegove sanje po napaki končale v 52. krogu, ko je zletel s steze in končal v zaščitni ogradi. Napaka, po kateri so se karte pri vrhu povsem premešale in poskrbele za spremembi v vodstvu obeh seštevkov v kraljici motošporta - v dirkaškem in konstruktorskem. Foto: Reuters Valtteri Bottas je po umiku varnostnega avtomobila s steze v 57. krogu hitro napadel moštvenega kolega Lewisa Hamiltona, a je po radijski zvezi hitro dobil ukaz, da Britanca ne sme prehiteti. Foto: Reuters Kimi Räikkönen je s tretjim mestom rešil Ferrarijevo čast v Hockenheimu. Foto: Reuters Dodaj v

Hamilton izkoristil Vettlovo darilo v Hockenheimu

Dvojna zmaga Mercedesa na domači dirki

22. julij 2018 ob 15:10,

zadnji poseg: 22. julij 2018 ob 16:54

Hockenheim - MMC RTV SLO

Lewis Hamilton je dobil zanimivo dirko F1 za VN Nemčije v Hockenheimu. Drugi je bil Valtteri Bottas, tretji Kimi Räikkönen. Sebastian Vettel je odstopil.

Aktualni svetovni prvak je bil po sobotnih ponesrečenih kvalifikacijah potrt, kot že dolgo ne, a v nedeljo je prejel poljub sreče. Najprej se je relativno hitro prebil iz ozadja, nato z dobro strategijo obdržal stik z najboljšimi. Mercedesu se je tveganje s postankom v času okrepljenih padavin na koncu izplačalo.

Vettel, ki je vodil skoraj vso dirko, je storil napako v 12. zavoju in odstopil, po prihodu varnostnega avtomobila pa je v vodstvo zapeljal prav Hamilton in ga obdržal do konca za tretjo zmago na Hockenheimringu v karieri. Predtem je slavil v letih 2008 in 2016.

Vettel zadržal vodilni položaj

V sobotnih kvalifikacijah si je Vettel z rekordom proge privozil najboljši štartni položaj, ki ga je na začetku nedeljske dirke tudi zadržal. Hitro je zaprl Bottasa in v prvi zavoj zapeljal kot vodilni. V uvodnih nekaj zavojih je Verstappen, ki je štartal odlično, napadal tretjeuvrščenega Räikkönena, a je Finec, zadnji dirkaški svetovni prvak s Ferrarijem, vse napade uspešno odbil. Po prvem krogu se je vendarle uspešno odlepil od nizozemskega asa in je lažje zadihal.

Hamilton s 14. napredoval na peto mesto

Hamilton, ki je dirko po ponesrečenih kvalifikacijah zaradi težav s hidravličnim sistemom začel šele s 14. štartnega položaja, se je hitro prebijal naprej, v 14. krogu je vendarle uspel prehiteti še Kevina Magnussena in zasesti peto mesto. Za vodilnim Vettlom je zaostajal za 25 sekund. Krog pozneje je v bokse po nov komplet gum zavil Räikkönen in se na stezo vrnil prav pred Hamiltona. Britanec ledeno-hladnemu Fincu ni mogel slediti, Räikkönen je začel nizati najhitrejše kroge, hitro si je nabral štiri sekunde prednosti, pridno je tudi topil zaostanek za tretjeuvrščenim Verstappnom.

Räikkönen zapeljal na čelo kolone

Vettel je postanek opravil v 26. krogu in se na stezo vrnil med Räikkönenom in Hamiltonom. Kmalu sta postanka opravila tudi Vestappen in Bottas, tako da sta ferrarija zasedla vodilna položaja, Hamilton, ki še ni zamenjal gum, je bil tretji, za Vettlom je zaostajal za tri sekunde. Räikkönen in Vettel sta po radijski zvezi sicer sporočila, da imata težave s pregrevanjem zadnjih gum, med drugim je Nemec sporočil, da bi lahko dirkal do sekundo na krog hitreje, če pred seboj ne bi imel moštvenega kolega. V 39. krogu so nezadovoljnemu Kimiju po radijski zvezi sporočili, naj se umakne Vettlu, to je Finec tudi storil. Medtem se je po nov komplet ultra-mehkih gum naposled odpravil še Hamilton in se vrnil na 5. mesto.

Osmoljenec Verstappen dvakrat v boksih

Dež, ki je začel padati v 40. krogu, se je v naslednjih krogih le še okrepil. Moštva so snovala različne strategije, kar nekaj se jih je uštelo z izbiro gum, še najbolj pri Red Bullu, ki je Verstappna dvakrat vpoklical v bokse, izbira gum za rahel dež se jim ni obrestovala, saj so se padavine hitro umirile. Enako se je pripetilo tudi Pierru Gaslyju (Toro Rosso) in Charlesu Leclercu (Sauber). Steza res ni bil tako 'nedolžna', deli so bili precej namočeni, nekateri deli suhi, tako da so dirkači večkrat nevarno poplesavali.

V 52. krogu konec za Vettla

Nemški ljubitelji motošporta so nato v 52. krogu doživeli hladen tuš, ko je Vettel ob prihodu na 'stadion' zapeljal naravnost v zaščitno ogrado in neslavno končal domačo preizkušnjo. Na stezo je zapeljal varnostni avtomobil, moštva so hitro izkoristila priložnost, dirkače pozvala na nov postanek in sveže komplete gum. V vodstvo je zapeljal Hamilton pred Bottasom in Räikkönenom. Britanec se je večkrat pritožil nad počasno vožnjo varnostnega avtomobila, zaradi katere so se gume dirkačev precej ohladile. Dirka se je nadaljevala ob koncu 57. kroga.

Do konca dirke so se padavine znova precej okrepile, zlasti na stezi med 2. in 6. zavojem, a do sprememb na mestih, ki so vodila na oder za zmagovalce, ni prišlo. Trojček vodilnih dirkačev ni storil večjih napak.

Dirka za VN Nemčije, Hockenheim

Končni vrstni red (67/67): 1. L. HAMILTON Mer. 1:32:29,845 2. V. BOTTAS Mercedes +4,535 3. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 6,732 4. M. VERSTAPPEN Red Bull 7,654 5. N. HÜLKENBERG Renault 26,609 6. R. GROSJEAN Haas 28,871 7. S. PEREZ F. India 30,556 8. E. OCON F. India 31,750 9. M. ERICSSON Sauber 32,362 10. B. HARTLEY T. Rosso 34,197 11. K. MAGNUSSEN Haas 34,919 12. C. SAINZ Renault 43,069 13. S. VANDOORNE McLaren 46,617 14. P. GASLY T. Rosso 1 krog 15. C. LECLERC Sauber 1 krog 16. F. ALONSO McLaren 1 krog Odstop: Ricciardo, Sirotkin, Vettel, Stroll

M. L.