Kimi kar 128 dirk čakal na novi "pole"

Ferrari izjemno hiter v kneževini

27. maj 2017 ob 14:00,

zadnji poseg: 27. maj 2017 ob 14:01

Monte Carlo - MMC RTV SLO

Kimi Räikkönen bo nedeljsko prestižno dirko F1 za VN Monaka v Monte Carlu začel z najboljšega položaja, potem ko je v sobotnih kvalifikacijah odpeljal najhitrejši krog.

Finec bo tako dirko s prvega mesta začel šele prvič po dirki za VN Francije leta 2008. Od tedaj je odpeljal že 128 dirk. Ob njem bo štartal moštveni kolega pri Ferrariju Sebastian Vettel, ki je zaostal za pičle štiri stotinke sekunde.

Iz druge štartne vrste bosta dirko začela Valtteri Bottas (Mercedes), ki je za Räikkönenom zaostal za 0,045 sekunde, in red bullov Max Verstappen.

Veliko razočaranje Hamiltona

Največje razočaranje dneva je doživel aktualni svetovni podprvak Lewis Hamilton, ki ta konec tedna v Monte Carlu že tako ni dosegal najhitrejše čase, za nameček je še obstal v drugem delu kvalifikacij in bo nedeljsko dirko začel s 13. mesta. Britanec je tik pred iztekom drugega dela dirkal po stezi in lovil čas, ki bi ga pripeljal v zadnji del kvalifikacijskega treninga, ko je Stoffel Vandoorne preozko zapeljal v zavoj, obregnil zaščitno ogrado, razbil svojega mclarna in obstal na stezi. Hamilton je moral zaradi rumenih zastav upočasniti vožnjo, sanj o dobrem izhodišču za dirko je bilo konec.

Dirka za VN Monaka, Monte Carlo

Tretji prosti trening: 1. S. VETTEL Fer. 1:12,395 2. K. RÄIKKÖNEN Ferrari +0,345 3. V. BOTTAS Mercedes 0,435 4. M. VERSTAPPEN Red Bull 0,545 5. L. HAMILTON Mercedes 0,835 6. D. RICCIARDO Red Bull 0,997 7. C. SAINZ T. Rosso 1,005 8. D. KVJAT T. Rosso 1,168 9. K. MAGNUSSEN Haas 1,201 10. S. VANDOORNE McLaren 1,410

M. L.