Predsednik Ferrarija po Monzi: Zamočili smo!

Räikkönen: Težave moramo odpraviti

4. september 2017 ob 09:09

Monza - MMC RTV SLO

"Nastavitve dirkalnika so bile napačne, menim, da smo ves čas podcenjevali to dirkališče," je po nedeljski dirki F1 za VN Italije povedal predsednik Ferrarija Sergio Marchionne.

Ferrari je na 'domači' dirki razočaral. Zvesti navijači moštva iz Maranella so pričakovali precej več od Sebastiana Vettla in Kimija Räikkönena na nedeljski dirki za VN Italije, a na koncu so se morali zadovoljiti z zgolj tretjim mestom štirikratnega svetovnega prvaka iz Heppenheima.

Premoč Mercedesa je bila zastrašujoča. Zmagovalec Lewis Hamilton in drugouvrščeni Valtteri Bottas sta dirko odpeljala praktično brezhibno, s surovo močjo Mercedesovega pogonskega sklopa ničesar nista prepustila naključju in poskrbela za novo dvojno zmago moštva iz Brackleyja.

Marchionne: V Singapurju bomo močnejši

Pri Ferrariju, kjer že vrsto let čakajo na dirkaški in konstruktorski naslov svetovnega prvaka v formuli ena, z razpletom nedeljske dirke nikakor ne morejo biti zadovoljni. Njuna dirkača se nista mogla vmešati v boj za zmago, krivdo pa gre pripisati tudi spremenjenim nastavitvam dirkalnikov, zaradi katerih sta imela Vettel in Räikkönen kopico težav. "Zamočili smo. Tako enostavno je to. Nastavitve dirkalnika so bile napačne, menim da smo ves čas podcenjevali to dirkališče," je povedal predsednik Ferrarija Sergio Marchionne in dodal: "Že v Belgiji (prejšnja dirka, op. a.) smo zamočili, od tedaj vseh težav nismo odpravili. Zdaj se moramo zapreti v tovarno in temeljito preučiti, kje smo storili napake in kako jih popraviti." Marchionne navijačem, ki so v Monzi pripravili izjemno vzdušje, sporoča, da se bo Ferrari na naslednji dirki v Singapurju vrnil močnejši.

Räikkönen: Težave moramo odpraviti

Že samo pogled na končni vrstni red dirke je jasni kazalnik, kako daleč za bojem za zmago so bili rdeči. Tretjeuvrščeni Vettel je za Hamiltonom zaostal za dobrih 36 sekund, Räikkönen na petem mestu že za več kot minuto. Finec se je na uvodu tekme po radijski zvezi moštvu večkrat pritožil zaradi težav z zadkom dirkalnika, zaradi katerih ni mogel dirkati po željah. "V petek smo spremenili nastavitve dirkalnika, ki smo jih na dirki pravzaprav prvič preizkusili," je poudaril Räikkönen, a v isti sapi priznal: "Vseeno tudi s pravimi nastavitvami najverjetneje ne bi bilo drugače. To so težave, ki jih moramo na dirkališčih, kjer pride do izraza nizek podtlak, nujno odpraviti."

Sezona formule ena se bo nadaljevala v Marina Bayju v SIngapurju, kjer sta ferrarija lani dosegla četrto (Räikkönen) in peto mesto (Vettel).

M. L.