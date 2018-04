Prva vrsta v Bahrajnu rdeča: Vettel prvi, Kimi drugi

Dirka za VN Avstralije, Melbourne

Končni vrstni red po 58 krogih: 1. S. VETTEL Ferrari 1:29:33,283 2. L. HAMILTON Mercedes +5,036 3. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 6,309 4. D. RICCIARDO Red Bull 7,069 5. F. ALONSO McLaren 27,886 6. M. VERSTAPPEN Red Bull 28,945 7. N. HÜLKENBERG Renault 32,671 8. V. BOTTAS Mercedes 34,339 9. S. VANDOORNE McLaren 34,921 10. C. SAINZ Renault 45,722 11. S. PEREZ Force India 46,817 12. E. OCON Force India 1:00,278 13. C. LECLERC Sauber 1:15,759 14. L. STROLL Williams 1:18,288 15. B. HARTLEY Toro Rosso 1 krog Skupni vrstni red (1/21), dirkači: 1. S. VETTEL Ferrari 25 točk 2. L. HAMILTON Mercedes 18 3. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 15 4. D. RICCIARDO Red Bull 12 5. F. ALONSO McLaren 10 6. M. VERSTAPPEN Red Bull 8 7. N. HÜLKENBERG Renault 6 8. V. BOTTAS Mercedes 4 9. S. VANDOORNE McLaren 2 10. C. SAINZ Renault 1 Moštva: 1. FERRARI 40 4. McLAREN 12 2. MERCEDES 22 5. RENAULT 7 3. RED BULL 20