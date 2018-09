Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 7 glasov Ocenite to novico! Kvalifikacije za veliko nagrado Italije v Monzi so navdušile domače navijače Ferrarija. Foto: Reuters Naj trojica v kvalifikacijah za VN Italije v Monzi. Foto: Reuters Dodaj v

Räikkönen in Vettel izrinila Hamiltona s prvega mesta

Räikkönen je postavil rekord proge

1. september 2018 ob 16:27

Monza - MMC RTV SLO

V kvalifikacijah za VN Italije na slovitem dirkališču v Monzi so na svoj račun prišli domači navijači, saj sta voznika Ferrarija, Kimi Räikkönen in Sebastian Vettel, opravila s konkurenco. Räikkönen je z novim rekordom proge (1:19,119) prišel do najboljšega štartnega položaja, za 175 tisočink sekunde je bil hitrejši od Vettla. Ferrarijeva voznika sta v zadnjem krogu s prvega mesta izrinila vodilnega v skupnem seštevku svetovnega pokala in štirikratnega zmagovalca te dirke Britanca Lewisa Hamiltona (Mercedes), ki je pred tem prav tako postavil rekord proge, a se moral na koncu zadovoljiti s tretjim mestom. Četrti je bil njegov moštveni kolega Finec Valtteri Bottas, peti pa Nizozemec Max Verstappen (Red Bull). Za Räikkönena je to prvi "pole position" po Monacu leta 2017, 18. v karieri in po Fernandu Alonsu prvi Ferrarija v Monzi po osmih letih. Španec je takrat tudi dobil dirko, kar je tudi zadnja zmaga Ferrarija na domačem dirkališču. Na tretjem prostem treningu, ki je prav tako potekal danes, pa je bil najhitrejši Vettel. Drugo mesto je zasedel trenutno vodilni v skupni razvrstitvi svetovnega prvenstva, Britanec Lewis Hamilton (Mercedes), tretji pa je bil Räikkönen.

Na petkovem prvem prostem treningu je bil najhitrejši Mehičan Sergio Perez (Racing Point Force India), na drugem pa Vettel. V skupnem seštevku ima pred nedeljsko dirko Hamilton 17 točk prednosti pred Vettlom, ki je leta 2008 v Monzi s Torom Rosom vpisal prvo zmago v karieri, še dvakrat pa je bil najhitrejši z Red Bullom.

FORMULA ENA SVETOVNO PRVENSTVO VN ITALIJE, Monza

Izidi kvalifikacij/št. mesta: 1. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 1:19,119 2. S. VETTEL Ferrari +0,161 3. L. HAMILTON Mercedes 0,175 4. V. BOTTAS Mercedes 0,537 5. M. VERSTAPPEN Red Bull 1,496 6. R. GROSJEAN Haas 1,817 7. C. SAINZ Renault 1,922 8. E. OCON Racing Point 1,980 9. P. GASLY Toro Rosso 2,231 10. L. STROLL Williams 2,508 Dirka bo v nedeljo ob 15.10.

Tretji prosti trening: 1. S. VETTEL Ferrari 1:20,509 2. L. HAMILTON Mercedes +0,081 3. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 0,173 4. V. BOTTAS Mercedes 0,603 5. M. VERSTAPPEN Red Bull 0,879 6. K. MAGNUSSEN Haas 1,502 7. E. OCON Force India 1,546 8. D. RICCIARDO Red Bull 1,801 9. C. LECLERC Sauber 1,804 10. R. GROSJEAN Haas 1,848 Drugi prosti trening: 1. S. VETTEL Ferrari 1:21,105 2. K. RÄIKKÖNEN Ferrari +0,270 3. L. HAMILTON Mercedes 0,287 4. V. BOTTAS Mercedes 0,698 5. M. VERSTAPPEN Red Bull 1,049 6. D. RICCIARDO Red Bull 1,191 7. E. OCON Force India 1,825 8. S. PEREZ F. India 1,837 9. C. LECLERC Sauber 1,860 10. N. HÜLKENBERG Renault 1,958 Prvi prosti trening: 1. S. PEREZ F. India 1:34,000 2. K. RÄIKKÖNEN Ferrari +0,550 3. E. OCON Force India 0,593 4. B. HARTLEY Toro Rosso 1,024 5. D. RICCIARDO Red Bull 1,207 6. P. GASLY Toro Rosso 1,438 7. M. VERSTAPPEN Red Bull 1,665 8. C. SAINZ Renault 1,995 9. N. HÜLKENBERG Renault 2,107 10. V. BOTTAS Mercedes 2,238

D. S.