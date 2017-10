Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Max Verstappen je takole napadel Lewisa Hamiltona in si po Barceloni 2016 privozil drugo zmago v karieri formule 1. Foto: Reuters Lewis Hamilton je, v celoti gledano, z vikend izkupičkom lahko zadovoljen. Foto: Reuters Dodaj v

V Sepangu rojstnodnevno darilo za Verstappna, čudež za Vettla

Räikkönen zaradi tehničnih težav odstopil še pred štartom

1. oktober 2017 ob 08:55,

zadnji poseg: 1. oktober 2017 ob 11:08

Sepang - MMC RTV SLO

Max Verstappen je osvojil zadnji VN Malezije v SP-ju formule 1 ter si tako podaril najlepše darilo za 20. rojstni dan, a vlogo junaka dirke bo težko prevzel od Sebastiana Vettla, ki je pridobil kar 16 mest.

Verstappen je kmalu po štartu dirke izkoristil deloma izpraznjeno prvo vrsto in se s tretjega mesta prilepil na zadek sobotnega zmagovalca kvalifikacij Lewisa Hamiltona in v četrtem krogu tudi švignil mimo njega. Nazaj se ni več oziral ter pred vodilnim v skupnem seštevku držal varnih skorajda deset sekund prednosti do cilja. Hamilton je na koncu zasedel drugo mesto ter prekinil zmagoviti niz v prvenstvu, tretji je bil Daniel Ricciardo, ki je v zaključku dirke mojstrsko za seboj zadrževal Vettla.

Po super dirki Vettel svoj dirkalnik spektakularno razbil

Razlog, zakaj je bila prva vrsta izpraznjena, je v novih tehničnih težavah Ferrarija. Drugi s sobotnih kvalifikacij Kimi Räikkönen je namreč še pred krogom za ogrevanje svojega ferrarija zaradi težav s turbopolnilnikom parkiral v garaži in se iz nje ni več vrnil. Italijanskega velikana so tehnične težave spremljale praktično ves konec tedna. Vettel je imel težave s pogonskim agregatom že v kvalifikacijah in je zaradi menjave motorja štartal z zadnjega mesta, a je z briljantno vožnjo "rešil" ta konec tedna za Ferrari in napredoval za kar 16 mest, z 20. na četrto mesto. V boju za naslov svetovnega prvaka je Hamilton prednost pred Nemcem povečal za šest točk na 34. Ob vseh Ferrarijevih peripetijah ta konec tedna pa bi bilo lahko še veliko slabše ... Za piko na i je Vettel po koncu dirke nekoliko neprevidno ob trku z Lancom Strollom svoj dirkalnik spektakularno razbil, tako da se z njim ni več mogel vrniti v garaže. V preostanku sezone bo moralo vse iti njemu v prid, če se želi resno približati Hamiltonu.

"Videl sem, da ima Hamilton težave z oprijemom"

"Mislim, da na začetku se je avto odlično obnašal, videl sem, da ima Hamilton težave z oprijemom, zato sem to izkoristil. Veliko več je imel za izgubiti od mene, kar se tče skupnega seštevka. Od takrat naprej sem vozil svojo dirko. Izredno težka dirka in neverjeten občutek ob zmagi," je dejal Verstappen, ki je imel v dozdajšnjih 14 dirkah kar sedem odstopov. "Vse čestitke Maxu, vse najboljše, opravil je odlično delo. Dirka je bila težka, oni so bili ves čas v prednosti pred nami. Počutim se dobro, ampak moramo popraviti nekaj stvari na avtu. Moramo se boriti," pa je bil zadovoljen Hamilton.

Dirka v Sepangu je bila zadnja na tem dirkališču, saj prihodnje leto VN-ja Malezije ne bo na koledarju SP-ja. VN Malezije je bila na koledarju formule 1 od leta 1999. Naslednja dirka bo že prihodnjo nedeljo v Suzuki.

VN Malezije, Sepang Končni vrstni red (56/56): 1. M. VERSTAPPEN Red Bull 1:30:01,290 2. L. HAMILTON Mercedes +12,770 3. D. RICCIARDO Red Bull 22,519 4. S. VETTEL Ferrari 37,362 5. V. BOTTAS Mercedes 56,021 6. S. PEREZ Force India 1:18,630 7. S. VANDOORNE McLaren 1 krog 8. L. STROLL Williams 1 krog 9. F. MASSA Williams 1 krog 10. E. OCON Force India 1 krog Odstop: Räikkönen, Sainz Skupni vrstni red (15/20) Dirkači: 1. L. HAMILTON Mercedes 281 2. S. VETTEL Ferrari 247 3. V. BOTTAS Mercedes 222 4. D. RICCIARDO Red Bull 177 5. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 138 6. M. VERSTAPPEN Red Bull 93 7. S. PEREZ Force India 76 8. E. OCON Force India 57 9. C. SAINZ Toro Rosso 48 10. N. HÜLKENBERG Renault 34 Moštva: 1. MERCEDES 503 5. WILLIAMS 65 2. FERRARI 385 6. TORO ROSSO 52 3. RED BULL 270 7. RENAULT 42 4. FORCE INDIA 133 8. HAAS 37

