Vettel na drugem treningu izboljšal rekord kroga v Sepangu

29. september 2017 ob 11:15

Kuala Lumpur - MMC RTV SLO

Sebastian Vettel je v Sepangu na drugem prostem treningu pred dirko formule ena za V Malezije izboljšal rekord kroga, ki ga je leta 2005 postavil Fernando Alonso.

Na drugem treningu sta bila najhitrejša oba Ferrarija, saj je drugo mesto zasedel Kimi Räikkönen. Tretji in četrti čas treninga sta dosegla dirkača Red Bulla Daniel Ricciardo in Max Verstappen, dirkača Mercedesa Lewis Hamilton in Valtteri Bottas pa sta bila šesti oziroma sedmi. Vodilni v skupnem seštevku Hamilton je v desetem krogu zletel s steze in končal v varovalni ograji. Britancu je uspelo dirkalnik prepeljati do boksov, kjer so ga v roke takoj vzeli mehaniki. Na stezo je po 40 minutah šel še enkrat, a z bolidom ni bilo vse v redu.

Trening se je končal 20 minut prej, kot je bilo predvideno, ko je Romain Grosjean pri približno 200 km/h povozil rahlo dvignjeni pokrov odtočnega kanala in zaletel v ograjo. Francoz jo je srečno odnesel in je lahko sam zlezel iz dirkalnika.

Verstappen najhitrejši na prvem treningu

Uvodni trening je pripadel Verstappnu, drugi pa je bil njegov moštveni kolega Ricciardo, ki je lani dobil dirko v Sepangu, na drugem mestu pa je končal Verstappen. Prvi trening se je zaradi močnega dežja začel s polurno zamudo. Tretji je bil McLarnov Fernando Alonso. Zaradi zamude nihče od dirkačev ni odpeljal več kot 14 krogov.

Na Kitajskem vsaj še tri leta

Medtem je Mednarodna avtomobilistična zveza še za tri sezone podaljšala sodelovanje z imetniki komercialnih pravic, ki skrbijo za organizacijo dirke svetovnega prvenstva za VN Kitajske v Šanghaju. V naslednji sezoni bo dirka na Kitajskem 15. aprila.

Prvi trening: 1. M. VERSTAPPEN Red Bull 1:48,962 2. D. RICCIARDO Red Bull +0,757 3. F. ALONSO McLaren 1,635 4. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 1,772 5. S. VETTEL Ferrari 2,047 6. L. HAMILTON Mercedes 2,226 7. V. BOTTAS Mercedes 3,045 8. L. STROLL Williams 3,333 9. P. GASLY Toro Rosso 3,418 10. S. SIROTKIN Renault 4,559 Drugi trening: 1. S. VETTEL Ferrari 1:31,261 2. K. RÄIKKÖNEN Ferrari +0,604 3. D. RICCIARDO Red Bull 0,838 4. M. VERSTAPPEN Red Bull 0,848 5. F. ALONSO McLaren 1,303 6. L. HAMILTON Mercedes 1,416 7. V. BOTTAS Mercedes 1,459 8. S. PEREZ Force India 1,601 9. N. HÜLKENBERG Renault 1,799 10. E. OCON Force India 1,835

