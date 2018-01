Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Jaromir Jagr je v Ligi NHL prvič zaigral leta 1990, ko je postal član Pittsburgha. Foto: Reuters Dodaj v

Jagrovo slovo od Lige NHL

45-letni Jagr se vrača v matični klub

30. januar 2018 ob 09:02

Calgary - MMC RTV SLO, STA

Hokejski zvezdnik Jaromir Jagr bo kariero nadaljeval na stari celini. Češki veteran bo znova zaigral za matični klub HC Kladno iz druge lige.

To pomeni, da je dvakratni zmagovalec Stanleyjevega pokala sklenil bogato kariero v Ligi NHL. To sezono je na 22 tekmah v dresu Calgaryja dosegel en zadetek in šest podaj. Zaradi poškodbe ni stopil na led že od 31. decembra. Zdaj se vrača na Češko k drugoligaškemu klubu Kladno, katerega lastnik je od leta 2011.

Jagr je s 1.921 točkami (766 golov in 1.155 podaj) na drugem mestu večnega seznama najboljših hokejistov Lige NHL. Pred njim je le legendarni Kanadčan Wayne Gretzky, ki ima več točk, kar 2.857. Poleg tega je olimpijski prvak s Češko iz leta 1998 skupno v NHL odigral 1.733 tekem, le dva hokejista v zgodovini sta jih zbrala več.

Na bližnjih olimpijskih igrah v Pjongčangu Jagr ne bo zaigral, saj se ni uvrstil v češko reprezentanco.

