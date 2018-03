Ključna poteza uspela Jeffu Carterju

Ducat golov v Bostonu

2. marec 2018 ob 08:09

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so uvodno tretjino proti Columbusu izgubili z 2:0, nato so zabili pet zaporednih golov in se veselili tretje zaporedne zmage.

Alex Iafallo je zabil dva gola. Eden ključnih trenutkov se je zgodil sredi zadnje tretjine, ko je Columbus z igralcem več napadal za izenačenje na 3:3, a je Jeff Carter z igralcem manj zadel za 4:2. Kapetan Anže Kopitar se tokrat ni vpisal med dobitnike točk.

"V prvi tretjini smo bili res počasni, Columbus je igral precej hitreje in zasluženo povedel," je misli strnil trener LA-ja John Stevens, ki je še pohvalil povratnika Carterja.



Največ golov je padlo v Bostonu, kjer so Kosmatinci premagali Pittsburgh z 8:4. Gostitelji so kar pet golov zabili v prvi tretjini, David Krejci je dosegel hat-trick.

Liga NHL, tekme 1. marca:

LOS ANGELES - COLUMBUS 5:2

Thompson 23., Iafallo 26., 57., Pearson 37., Carter 49.; Atkinson 4., Jones 14.



BOSTON - PITTSBURGH 8:4

PHILADELPHIA - CAROLINA 1:4

FLORIDA - NEW JERSEY 3:2

DALLAS - TAMPA BAY * 4:5

EDMONTON - NASHVILLE 2:4

ARIZONA - MINNESOTA 5:3

SAN JOSE - CHICAGO 7:2

* - v podaljšku

Tekme 2. marca:

NY ISLANDERS - MONTREAL

FLORIDA - BUFFALO

CAROLINA - NEW JERSEY

WINNIPEG - DETROIT

COLORADO - MINNESOTA

CALGARY - NY RANGERS

VANCOUVER - NASHVILLE

VEGAS - OTTAWA

ANAHEIM - COLUMBUS

Vzhod: T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 65 44 17 4 92 BOSTON BRUINS 62 39 15 8 86 TORONTO MAPLE LEAFS 66 39 20 7 85 WASHINGTON CAPITALS 64 36 21 7 79 PHILADELPHIA FLYERS 64 34 20 10 78 PITTSBURGH PENGUINS 65 36 25 4 76 NEW JERSEY DEVILS 64 33 23 8 74 COLUMBUS BLUE JACKETS 64 32 27 5 69 ------------------------------------- CAROLINA HURRICANES 64 28 25 11 67 FLORIDA PANTHERS 61 30 25 6 66 NEW YORK ISLANDERS 64 29 28 7 65 DETROIT RED WINGS 63 26 27 10 62 NEW YORK RANGERS 64 28 30 6 62 MONTREAL CANADIENS 63 24 29 10 58 OTTAWA SENATORS 62 21 31 10 52 BUFFALO SABRES 64 20 33 11 51 Zahod: T Z P PK To NASHVILLE PREDATORS 63 40 14 9 89 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 63 41 17 5 87 WINNIPEG JETS 63 37 17 9 83 MINNESOTA WILD 64 36 21 7 79 SAN JOSE SHARKS 65 35 21 9 79 LOS ANGELES KINGS 65 36 24 5 77 DALLAS STARS 64 36 23 5 77 ANAHEIM DUCKS 64 31 21 12 74 ------------------------------------- ST. LOUIS BLUES 65 35 26 4 74 COLORADO AVALANCHE 63 34 24 5 73 CALGARY FLAMES 65 32 24 9 73 CHICAGO BLACKHAWKS 64 27 29 8 62 EDMONTON OILERS 64 27 33 4 58 VANCOUVER CANUCKS 64 24 32 8 56 ARIZONA COYOTES 63 19 34 10 48

