Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Anže Kopitar igra eno najboljših sezon, odkar je prišel v Ligo NHL. Foto: Reuters Dodaj v

Kralji po brezhibni turneji tik pod vrhom Lige NHL

31 točk Anžeta Kopitarja na 28 tekmah

4. december 2017 ob 08:29

Chicago - MMC RTV SLO

Pohod na turneji so hokejisti Los Angelesa nadaljevali v Chicagu, kjer so slavili s 3:1 in dosegli že peto zmago zapored. Anže Kopitar je prispeval gol in podajo.

Kralji so tako brezhibno končali turnejo štirih tekem, v katerih so poleg v Chicagu zmagoslavno zapustili led še v Detroitu, Washingtonu in St. Louisu. Los Angeles prepričljivo vodi v Pacifiški diviziji in le za točko zaostaja za vodilnima ekipama Lige NHL Winnipegom in Tampa Bayem.

Mreži sta mirovali do 50. minute, ko je z izjemnim strelom z modre črte Antona Forsberga premagal Christian Folin. Med podajalci je bil tudi Kopitar. Vodstvo je dobre tri minute pred koncem povišal Dustin Brown, vendar je le 17 sekund pozneje za priključek zadel Jonathan Toews. Vse dvome o zmagovalcu je 52 sekund pred koncem z golom v prazno mrežo razblinil Kopitar.

Kopitar je na 28 tekmah dosegel že 31 točk, s čimer je deveti v ligi. Vodi Nikita Kučerov z 38 točkami.

Jonathan Quick je zaustavil 24 od 25 strelov na svoja vrata. Še posebej se je izkazal v drugi tretjini, ko je bilo razmerje v strelih na gol 15:6 v korist Blackhawksov. Kralji so na zadnjih petih tekmah prejeli le šest golov. "Precej smo padli v drugi tretjini, toda Quickie nas je obdržal v igri. V zadnji tretjini smo le našli pot do zmage," je povedal Kopitar.

Kralji se vračajo domov, kjer bodo odigrali tekme proti Minnesoti, Ottawi in Carolini.

CHICAGO - LOS ANGELES 1:3

Toews 59.; Folin 50. (podaja Kopitar), Brown 58., Kopitar 60.



WINNIPEG - OTTAWA 5:0

COLORADO - DALLAS 2:7

VEGAS - ARIZONA * 3:2

* - v podaljšku

Tekme 4. decembra:

WASHINGTON - SAN JOSE

FLORIDA - NY ISLANDERS

NASHVILLE - BOSTON

CALGARY - PHILADELPHIA

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 26 18 6 2 38 TORONTO MAPLE LEAFS 28 17 10 1 35 MONTREAL CANADIENS 28 13 12 3 29 BOSTON BRUINS 24 12 8 4 28 DETROIT RED WINGS 27 10 12 5 25 OTTAWA SENATORS 25 9 10 6 24 FLORIDA PANTHERS 26 10 13 3 23 BUFFALO SABRES 27 6 17 4 16 METROPOLITANSKA DIVIZIJA COLUMBUS BLUE JACK. 27 17 9 1 35 NEW JERSEY DEVILS 26 15 7 4 34 PITTSBURGH PENGUINS 28 15 10 3 33 NEW YORK ISLANDERS 25 15 8 2 32 WASHINGTON CAPITALS 27 15 11 1 31 NEW YORK RANGERS 26 14 10 2 30 CAROLINA HURICANES 25 11 9 5 27 PHILADELPHIA FLYERS 26 8 11 7 23 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To WINNIPEG JETS 27 17 6 4 38 ST. LOUIS BLUES 27 17 8 2 36 NASHVILLE PREDATORS 25 15 7 3 33 DALLAS STARS 26 15 10 1 31 CHICAGO BLACKHAWKS 26 12 10 4 28 MINNESOTA WILD 25 12 10 3 27 COLORADO AVALANCHE 25 12 11 2 26 PACIFIŠKA DIVIZIJA LOS ANGELES KINGS 28 17 8 3 37 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 26 16 9 1 33 SAN JOSE SHARKS 25 14 9 2 30 VANCOUVER CANUCKS 27 13 10 4 30 CALGARY FLAMES 26 14 11 1 29 ANAHEIM DUCKS 27 11 11 5 27 EDMONTON OILERS 27 11 14 2 24 ARIZONA COYOTES 30 7 18 5 19

R. K.