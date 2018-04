Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 8 glasov Ocenite to novico! Cveto Pretnar je zbral 123 reprezentančnih nastopov. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Slovo Cveta Pretnarja, enega najboljših slovenskih vratarjev

Na slovenskem hokeju pustil neizbrisen pečat

25. april 2018 ob 10:49

Jesenice - MMC RTV SLO, STA

V 62. letu starosti je po kratki in hudi bolezni preminil nekdanji hokejski zvezdnik Cveto Pretnar, so sporočili iz Kluba slovenskih olimpijcev in Športne zveze Jesenice.

Dolgoletni vratar Jesenic in nekdanje jugoslovanske državne reprezentance je igral na olimpijskih igrah leta 1984 v Sarajevu, na osmih svetovnih prvenstvih, zbral je 123 reprezentančnih nastopov in igral tudi na prvi uradni tekmi samostojne slovenske reprezentance.

Izjemen tudi kot človek

"Vso svojo bogato športno pot je preživel v jeseniškem rdečem dresu, od hokejske šole, mladinske in članske ekipe. Zagotovo se ga številni jeseniški navijači spominjajo po njegovih odličnih obrambah, večkrat tudi odločilnih. Kolikokrat je s tribun donelo skandiranje navijačev 'Cveto Pretnar, Cveto Pretnar ...' Izjemen je bil tudi kot človek, nanj smo se lahko vedno zanesli. Z Jesenicami je bil sedemkrat državni prvak Jugoslavije, njegov prispevek ob osvojitvi prvega naslova slovenskih prvakov pa je zagotovo nekaj posebnega. Kdo se ne spominja takratne sedme tekme superfinala v Ljubljani, ko je nastopil z zlomljenim rebrom in kljub bolečinam zdržal vso tekmo ter prispeval odločilni delež pri osvojitvi prve slovenske zvezdice in svoje osme," so zapisali v sporočilu Športne zveze Jesenice.

Pretnar je zaznamoval hokej na Jesenicah in v Sloveniji, saj je branil barve železarjev med leti 1975 in 1993, izredno priljubljen pa je bil tudi v reprezentanci in v slovenski hokejski srenji so si enotni, da je bil eden najboljših slovenskih vratarjev vseh časov.

