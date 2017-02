Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Poslovila se je hokejska legenda Vladimir Petrov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umrla hokejska legenda Vladimir Petrov

S Harlamovom in Mihajlovom tvoril legendarno napadalno trojko

28. februar 2017 ob 12:56

Moskva - MMC RTV SLO/STA

V 69. letu starosti je zaradi raka preminil legendarni ruski hokejist Vladimir Petrov, so sporočili z Ruske hokejske zveze, ki jo je Petrov vodil sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja.

Petrov je s Sovjetsko zvezo osvojil dva olimpijska naslova in bil devetkrat tudi svetovni prvak.

Z Valerijem Harlamovom in Borisom Mihajlovom je sestavljal izjemno napadalno trojko Sovjetske zveze. Kariero je končal leta 1983 in bil potem med drugim predsednik ruske zveze ter na čelu klubov CSKA Moskva, Spartak Moskva in SKA Sankt Peterburg.

M. L.