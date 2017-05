Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Slovenski hokejisti si bodo skušali zagotoviti vrnitev med elito 2019. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Znane že štiri pripravljalne tekme risov za SP 2018

Po dve tekmi s Korejo in Avstrijo

21. maj 2017 ob 13:33

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenska hokejska reprezentanca bo v pripravah na svetovno prvenstvo divizije I prihodnje leto odigrala vsaj štiri pripravljane tekme.

Turnir bo med 22. in 28. aprilom gostila Madžarska, preboja v elito pa bodo ob gostiteljici in risih lovili še Italija, Kazahstan, Poljska in Velika Britanija. Napredovali bosta prvouvrščeni reprezentanci.

Hokejska zveza Slovenije je ob robu letnega kongresa Mednarodne hokejske zveze, ki poteka v Kölnu, sklenila dogovor o prijateljskih tekmah pred svetovnim prvenstvom 2018. Risi bodo 13. in 15. aprila igrali prijateljski tekmi z Južno Korejo, ki si je za eno izmed svojih pripravljalnih baz pred SP elitne divizije na Danskem izbrala Bled. Drugi dve pripravljalni tekmi bo Slovenija igrala 5. in 19. aprila proti Avstriji, ki se je vrnila v najvišji razred.

Na podlagi lani sklenjenega dogovora Belorusije, Francije, Latvije in Slovenije o večletnem sodelovanju pri organizaciji mednarodnih turnirjev moških članskih reprezentanc bodo slovenski hokejisti v času reprezentančnega premora novembra odpotovali v Francijo, ki bo gostila turnir iz niza Euro Ice Hockey Challenge.

Dogovarjanja o morebitnih drugih pripravljalnih tekmah slovenske izbrane vrste pred SP še potekajo, kakor tudi pogovori o pripravljalnih tekmah pred nastopom slovenske reprezentance na olimpijskih igrah 2018. Slednje bo mogoče določiti, ko bo dokončno znana odločitev o morebitnem sodelovanju igralcev iz NHL na olimpijskem turnirju.

Udeleženci letnega kongresa IIHF pa so preliminarno določili tudi termine tekem moškega in ženskega olimpijskega hokejskega tekmovanja, pri čemer so v povezavi s televizijskimi prenosi možne še določene spremembe v primeru že omenjenega dogovora o nastopu igralcev NHL v Južni Koreji. Slovenija bo na OI nastopila v skupini B skupaj z ZDA, Rusijo in Slovaško.

S. J.