Contador in Basso predstavila razvojno ekipo Polartec-Kometa

Odločitev o upokojitvi dokončna

6. november 2017 ob 18:51

Upokojeni španski kolesar Alberto Contador je skupaj z nekdanjim moštvenim kolegom Ivanom Bassom predstavil ekipo Polartec-Kometa.

To bo razvojna ekipa Trek-Segafredo za najvišjo raven. Nekdanji zmagovalec Dirke po Italiji Basso bo v novi ekipi opravljal vlogo vodje ekipe, starejši brat Alberta Contadorja Fran bo direktor, moštvo pa bo dirkalo s podporo fundacije Alberta Contadorja, ki je po letošnji Vuelti končal bogato kariero.

"Nov projekt nas zelo motivira in predstavlja nov korak za fundacijo Contador. Ekipa je mlada, a zelo samozavestna, imamo kakovost. Od kolesarjev zahtevamo le trdo delo," je na predstavitvi dejal Contador.

Ekipa se bo prvič sestala ta teden in začela priprave na novo sezono. "Prvi kamp za trening je uvod za novo sezono. Smo nova ekipa, trdo bomo morali delati, kolesarjem pa skušamo zagotoviti vse, da bodo dosegli svoje cilje. Zato bomo sodelovali z najboljšimi na ključnih področjih," je dodal Basso.

Contador je še enkrat poudaril, da je njegova odločitev o upokojitvi dokončna: "Prišel sem do prelomnice v življenju, ko je treba analizirati dozdajšnje uspehe in neuspehe. Kolesarstvo je bil velik del mojega življenja, a tako seveda ne more ostati večno. 15 let sem bil zelo srečen, vse sem posvetil športu, zdaj pa je čas, da obrnem nov list v življenju. Profesionalni kolesar je vseskozi v pogonu. Ko ne trenira, mora dovolj počivati in vseskozi paziti na prehrano. Vedno odločajo malenkosti. To je s psihološkega stališča eden najtežjih športov in enkrat imaš vsega dovolj."

