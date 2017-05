Jan Polanc utegne prevzeti vlogo kapetana svoje ekipe

Quintana spregovoril tudi o Pantaniju in Scarponiju

15. maj 2017 ob 18:21

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Medtem ko so nekateri favoriti Gira na prost ponedeljek celili rane nedeljske etape, je rožnati Nairo Quintana misli že preusmeril k torkovi uri resnice.

Vzpon na Blockhaus, ki so ga v program letošnje rožnate dirke uvrstili zaradi 50. obletnice zmage Eddyja Mercxa na tem klancu, je favorite prisilil, da so razkrili svoje karte. Quintana je slabih pet kilometrov pred ciljem, kjer je bil naklon 14-odstoten, pritisnil na polno in z izjemno vožnjo strl Vincenza Nibalija, ki za velikim konkurentom zaostaja minuto in deset sekund.

Presenetil ga je Pinot

Quintana pričakuje, da bo na torkovem kronometru (Foligno-Montefalco, 39,8 km) v ospredju Tom Dumoulin, ki utegne tudi prevzeti rožnato majico: "Dumoulin je specialist za kronometer, a potem spet pridejo klanci in stvari se bodo spremenile." Čeprav je dobil prvo bitko (Nibalija je na ciljnem vzponu premagal za minuto), se zaveda, da je do cilja v Milanu še daleč in da ima Nibali še dovolj časa, da vrne udarec. Na vzponu na Blockhaus ga je sicer zelo presenetil Thibaut Pinot.

Quintana, zmagovalec Gira 2014, je spregovoril še o dveh že pokojnih kolesarjih, ki sta zaznamovala njegovo kariero. Eden je Marco Pantani, ki mu je nekoč pomenil navdih, drugi Michele Scarponi, s katerim sta bila dobra prijatelja, zato ga je njegova tragična smrt zelo prizadela.

Polanc na Etno s trmo in vztrajnostjo

Jubilejna Dirka po Italiji je zanimiv tudi za slovenske ljubitelje kolesarstva. Jan Polanc je z izjemno zmago v četrti etapi prevzel modro majico vodilnega v točkovanju gorskih ciljev. Spomnimo, da je Polanc na podoben način (po dolgem pobegu) zmagal tudi na Giru 2015: "Zmagi sta precej podobni. Obe sta bili na začetku dirke, na prvem cilju na klanec, prav tako sem oblekel modro majico za gorske cilje. Skoraj vse je identično. Etno pa je bilo veliko teže zmagati, ker so nam v glavnini pustili manj prostora za beg. Na koncu sem bil že brez moči, ampak sem s trmo in vztrajnostjo prišel do vrha."

Prost dan je preživel delovno: "Naredili smo 70 km dolg trening s kolesi za kronometer, ogledali smo si tudi jutrišnjo traso. Zadnja leta nisem vozil daljših kronometrov. Počutim se dobro, le včeraj sem imel na začetku klanca manjšo krizo, a sem prišel k sebi in nadaljeval v svojem ritmu."

V Sacramentu se je začela Dirka po Kaliforniji, ki je v koledarju svetovne serije. Na povsem ravninski prvi etapi (167 km) je zmagal Nemec Marcel Kittel (Quick-Step Floors), drugi pa je bil svetovni prvak Slovak Peter Sagan. Marko Kump (UAE) je osvojil osmo mesto.



Kdo bo kapetan?

Zanimivo bo videti, kako se bodo odločili pri ekipi UAE Team Emirates. Kapetan je resda Rui Costa, a po prvem tednu je jasno, da je večji vtis pustil Polanc, ki je boljši tudi v skupnem seštevku. Če bo pred kronometrom od moštvenega direktorja dobil zeleno luč, da lahko vozi na polno, bo to že znak, da so karte na novo razdeljene.

25-letni Polanc sicer pravi, da se bodo o tem, kdo bo kapetan v preostanku dirke, dogovorili po kronometru: "Jutri odpeljemo kronometer in se dokončno pogovorimo, kako naprej. Bomo videli. Važno je, kaj bo ekipa rekla. Če bomo branili majico, bom moral pustiti etape in si nabrati malo večji zaostanek, da bom lahko šel v beg in skušal pobrati točke na gorskih ciljih. Zaenkrat je še odprto."

Landa bo morda prisiljen končati dirko

Na deveti etapi je odmevala tudi nesreča 14 km pred ciljem. Motorist se je nepričakovano zaustavil ob cesti. Wilco Kelderman je izgubil nadzor nad kolesom, Mikel Landa, Geraint Thomas in Adam Yates pa so se znašli na tleh. Nabrali so si ogromen zaostanek. Landa, ki je za Quintano zaostal skoraj 27 minut, je do cilja vozil skorajda le z eno nogo, saj je v drugi čutil velike bolečine. Ni še jasno, ali bo lahko nadaljeval dirko ali ne.

Vrstni red po 9. etapi: 1. N. QUINTANA KOL 42:06:09 2. T. PINOT FRA +0:28 3. T. DUMOULIN NIZ 0:30 4. B. MOLLENMA NIZ 0:51 5. V. NIBALI ITA 1:10 6. D. POZZOVIVO ITA 1:28 7. I. ZAKARIN RUS 2:28 8. D. FORMOLO ITA 2:45 9. A. AMADOR KOS 2:53 10. S. KRUIJSWIJK NIZ 3:06 ... 15. J. POLANC SLO 4:46 98. L. PIBERNIK SLO 58:18 115. M. MOHORIČ SLO 1:05:51 132. J. TRATNIK SLO 1:11:30 133. K. KOREN SLO 1:11:48 147. L. MEZGEC SLO 1:15:29

