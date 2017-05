Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Matej Mohorič je na Dirki po Italiji dočakal svoj trenutek. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mohorič v begu z Brutom že več kot 100 kilometrov

Trasa se do cilja vseskozi vzpenja

24. maj 2017 ob 14:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Matej Mohorič je skupaj z Rusom Pavlom Brutom v vodstvu 17. etape kolesarske Dirke po Italiji od Tirana do Canazeia v dolžini 219 kilometrov.

Mohorič in Brut imata 85 kilometrov pred koncem 4:00 minute prednosti pred prvo zasledovalno skupino in 5:20 pred drugo. Skupina, v kateri je tudi nosilec roza majice Tom Dumoulin, zaostaja za skoraj 13 minut.

Mohorič, Brut in Pierre Rolland so pobegnili že kmalu po začetku etape pri vzponu na Aprico. Skupaj so prečkali tudi drugi gorski cilj po 60 kilometrih na Passo del Tonale, potem pa je odpadel Rolland.

Trasa se v zadnjih 80 kilometrih počasi vzpenja, vse do zaključka do Canazeia na višini 1.442 metrov.

Vrstni red po 16. etapi: 1. T. DUMOULIN NIZ 70:14:48 2. N. QUINTANA KOL +0:31 3. V. NIBALI ITA 1:12 4. T. PINOT FRA 2:38 5. I. ZAKARIN RUS 2:40 6. D. POZZOVIVO ITA 3:05 7. B. MOLLEMA NIZ 3:49 8. B. JUNGELS LUKS 4:35 9. S. KRUIJSWIJK NIZ 6:20 10. A. YATES VB 7:00 11. D. FORMOLO ITA 7:17 12. A. AMADOR KST 11:29 13. J. POLANC SLO 12:13 107. L. PIBERNIK SLO 2:44:02 117. J. TRATNIK SLO 2:49:05 129. M. MOHORIČ SLO 2:57:36 145. K. KOREN SLO 3:08:36 148. L. MEZGEC SLO 3:11:08

R. K.