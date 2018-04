Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Julian Alaphilippe je v odlični formi, saj je dobil tudi uvodni dve etapi Dirke po Baskiji. Foto: EPA 37-letni Alejandro Valverde je dobil Valonsko puščico štirikrat zapored med letoma 2014 in 2017. Foto: EPA Dodaj v

Poraz Valverdeja po petih letih - Alaphilippe dobil Valonsko puščico

Edini slovenski predstavnik Bole odstopil

18. april 2018 ob 17:29

Liege - MMC RTV SLO

Julian Alaphilippe je po dveh zaporednih drugih mestih le osvojil zmago na Valonski puščici. Petkratni zmagovalec te belgijske klasike Alejandro Valverde je zasedel drugo mesto.

Kolesarja Quick Stepa oziroma Movistarja sta se tudi tokrat udarila na strmem vzponu na Mur de Huy, v nasprotju s prejšnjimi štirimi leti in tudi leta 2006 je moral tokrat Valverde priznati poraz. S tem je zamudil priložnost, da postane prvi kolesar, ki je isto klasično spomladansko dirko dobil petkrat zapored, drugič v karieri je zasedel drugo mesto. Tretji je bil Belgijec Jelle Vanendert, četrti pa Čeh Roman Kreuziger.

"Na tej dirki sem nastopil tretjič, se tretjič uvrstil na stopničke, prvič pa zmagal. Dirka se konča z vzponom, ki mi je pisan na kožo, zato sem vsako leto menil, da mi lahko uspe. Tokrat mi je uspelo premagati Valverdeja. Dirka je bila težka, zato zmago sem garal od začetka, a ne samo jaz, ampak vsa ekipa. Imel sem slabo povezavo z našim avtomobilom, nisem točno vedel, kaj se dogaja spredaj. Beg je bil nevaren, v njem je bil tudi Vincenzo Nibali, a z dobrim delom ekipe ni bilo presenečenja. Res sem zelo vesel," je dejal Alaphilippe.

Bole odstopil, Nibali omagal

Edini slovenski predstavnik Grega Bole ni prišel do cilja, njegova naloga je bila, da po svojih najboljših močeh pomaga močnejšim kolegom ekipe Bahrain Merida, ki jim je vse do zaključnega vzpona kazalo dobro, saj je bil v begu njihov zvezdnik Nibali.

Italijan je bil član skupine, ki je ušla na začetku zadnjega, najtežjega dela dirke, saj je večina vzponov ob koncu (na Mur de Huy se tekmovalci povzpnejo trikrat). Ubežniki, med katerimi je najdlje vztrajal Avstralec Jack Haig - v vodstvu je bil skoraj do sredine 1,3 kilometra dolgega zadnjega vzpona, so imeli že skoraj minuto prednosti, a jim to ni zadostovalo. Omagal je tudi Nibali (končal je na 43. mestu), za zmago pa se je udarila skupina favoritov. Bahrain Merida je ostala brez odmevnega izida, saj je bil njihov najboljši Italijan Enrico Gasparotto šele na 27. mestu.

V nedeljo bo na sporedu še zadnja ardenska klasika - Liege-Bastogne-Liege. "Najprej moram malo uživati v tej zmagi, se spočiti, nato bom šele razmišljal o naslednji preizkušnji," je še dodal Alaphilippe.

Olimpijska prvakinja Van der Breggnova zmagala četrtič zapored

Nizozemska kolesarka Anna Van der Breggen ostaja kraljica Valonske puščicei. Olimpijska prvakinja je imela na zaključnem vzponu na Mur de Huy znova največ moči in je 118,8 km dolgo dirko dobila že četrtič zapored. To je bila njena 30. zmaga v karieri. Drugo mesto je z zaostankom dveh sekund zasedla Južnoafričanka Ashleigh Moolman, isti zaostanek je imela na tretjem mestu tudi Američanka Megan Guarnier.

Zelo dobro sta se odrezali tudi kolesarki BTC Cityja Rusinja Anastazija Jakovenko in Eugenia Bujak, prva je zaostala 25 sekund in zasedla 12. mesto, Poljakinja s slovenskim potnim listom pa je bila z zaostankom 28 sekund 12. Urška Žigart je bila 55. (+5:58), Nizozemka Maike Boogaard, Mia Radotić in Tanja Elsner pa so odstopile.

Charelroi-Huy, 198 km: 1. J. ALAPHILIPPE FRA 4:53:37 2. A. VALVERDE ŠPA +0:04 3. J. VANENDERT BEL 0:06 4. R. KREUZIGER ČEŠ 5. M. MATTHEWS AVS vsi 6. B. MOLLEMA NIZ isti 7. T. WELLENS BEL čas 8. M. SCHACHMANN NEM 9. R. BARDET FRA 10. P. KONRAD AVT +0:12 ... Grega Bole je odstopil.

