Z izjemo Špilaka za naslov vsi najboljši slovenski kolesarji

Dirka se bo začela ob 13.30, konec približno ob 17.30

22. junij 2017 ob 11:26

Kranj - MMC RTV SLO/STA

Tudi zadnji junijski konec tedna bo kolesarsko obarvan, saj bo Kranj oziroma tamkajšnji kolesarski klub, ki letos praznuje 60. obletnico, v nedeljo gostil cestno dirko za državno prvenstvo.

Na Gorenjskem bodo tekmovali vsi najboljši Slovenci, razen Simona Špilaka, ki v zadnjih letih državno prvenstvo redno izpušča. Štart bo ob 13.30.

Za naslov se bodo pomerili Primož Roglič, Luka Mezgec, Kristijan Koren, Grega Bole, Borut Božič, Luka Pibernik, Jani Brajkovič, David Per, Domen Novak, Jan Polanc, Marko Kump in Matej Mohorič, vsi kolesarji ekip svetovne serije.

Naslov bo branil Jan Tratnik iz poljske prokontinentalne ekipe CCC Sprandi Polkowice. Od kolesarjev iz tujine bodo na štartu skoraj zagotovo tudi Rok Korošec, Andi Bajc, Matej Mugerli in Uroš Repše. Manjkale ne bodo niti številčne slovenske ekipe Adria Mobil, Rog, Meblojogi, Bled.

Zanimiv bo tudi obračun v konkurenci do 23 let, saj so za dirko prijavljeni vsi najboljši Slovenci, na čelu s slovenskim junakom Dirke po Sloveniji Tadejem Pogačarjem, manjkala ne bosta niti Žiga Jerman in domačin Jaka Primožič, pa Gašper Katrašnik, Izidor Penko, Žiga Horvat ...

Za naslove tudi mladinci in ženske; cilj okoli 17.30

Na štartu ženske članske dirke bo tudi ves slovenski del BTC City Ljubljane s Polono Batagelj na čelu, ki bo v Kranju lovila že svoj osmi zaporedni državni naslov. Ob 9. uri štart čaka mlajše mladince, starejše mladinke, mlajše članice in članice, vse čakajo štirje krogi oziroma 65,2 kilometra. Starejše mladince čaka šest krogov oziroma 97,8 kilometra. Okoli 13.30 se bodo na 10 krogov oziroma 163 kilometrov dolgo progo podali mlajši člani in člani elite. Cilj najbolj pričakovane dirke za člane naj bi bil okrog 17.30.

Trasa državnega prvenstva bo speljana izpred trgovine Mercator na Kokrici, po 1,5 kilometra v zaprti vožnji bodo kolesarji na krogih. Sledi 16,3 kilometra čez Kokrico, Tenetiše, Trstenik, Bašelj, Srednje Selo, Bobovek in nazaj na Kokrico.

