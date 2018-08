Bi imeli ekskluziven dres Dallas Mavericksov Luke Dončića? Začela se je dobrodelna dražba.

Luka Dončič je svoje veliko razumevanje za stiske otrok pokazal že na evropskem prvenstvu. Svoje športne copate, s katerimi je igral vse tekme, tudi zmagovito finalno, je še pred garderobo brez pomisleka sezul in podaril za dražbo, s katero so v etru Vala 202 iztržili 30.000 evrov, ki so bili v celoti in brez odbitkov namenjeni za pomoč trem zelo nadarjenim mladim košarkarjem. Foto: Radio Slovenija

Luka Dončić je Saniju Bečiroviću in Boštjanu Nachbarju, ki se poslavljata od profesionalne košarkarske poti, podaril ekskluziven dres, s kakršnim bo začel svojo prvo sezono pri Dallas Mavericksih. Podaril ga je z željo, da ga na dobrodelni dražbi prodata in izkupiček namenita za pomoč športnim talentom iz projekta Botrstvo. Foto: Val 202

Celoten izkupiček mladim športnim talentom

24. avgust 2018 ob 16:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

V sklopu Košarkarske simfonije, poslovilne tekme Sanija Bečirovića in Boštjana Nachbarja, ki bo 30. avgusta ob 20. uri v Stožicah, se je začela tudi dobrodelna dražba dresa Dallas Mavericksov s podpisom Luke Dončića.

Dres je zagotovil Luka Dončić v zahvalo Saniju Bečiroviću in Boštjanu Nachbarju za povabilo na Košarkarsko simfonijo, ki se je ne bo mogel udeležiti, saj se v ZDA že pripravlja na prvo sezono v Ligi NBA.



Izkupiček mladim športnim talentom

Izklicna cena dresa je 1.000 evrov, najnižja vsota za zvišanje pa 200 evrov. Dražiti je mogoče vsak dan od 7. do 19. ure po telefonu 01/475-2-202 oziroma kadar koli po elektronski pošti val202@rtvslo.si vse do srede, 29. avgusta, do 15. ure. Potek dražbe lahko spremljate na spletni strani www.val202.si. Zaključek dražbe bo na dobrodelni večerji v organizaciji ljubljanskega župana Zorana Jankovića v sredo, 29. avgusta, ob 21. uri.

Izkupiček dražbe bo v celoti namenjen projektu Botrstvo v Sloveniji in bo tako trem mladim športnim talentom iz socialno ogroženih družin omogočil razvoj izjemnega športnega talenta. Za podporo mladim športnim talentom lahko daruje poljuben znesek prav vsak, »položnica« je objavljena tukaj in tudi za ta sredstva velja popolnoma enako - odbitka ni.

Neprecenljiv dres

"Zelo sem vesel, da je Luka znova pokazal, da je izjemen športnik na parketu in sicer ter bo prek dražbe njegovega ekskluzivnega dresa pomagal mladim, da se izkažejo v svetu športa. Žal mi je, da se Luka ne bo uspel udeležiti Košarkarske simfonije, se mu pa iz srca zahvaljujem za to gesto. Zahvala gre tudi njegovemu novemu klubu, Dallasu," je dejal Bečirovič.

"Izjemno me veseli, da je bil Luka pripravljen zagotoviti svoj novi dres, ki bo tako eden prvih podpisanih Dončićevih dresov Dallas Mavericksov v Sloveniji nasploh. Upam, da bomo na dražbi zbrali lepo vsoto za projekt Botrstvo in tako mladim športnikom omogočili, da pokažejo svoj talent," pa je dodal Nachbar.

"Kot na vseh dosedanjih dražbah za Botrstvo, ki jih je pripravil ali podprl Val 202, je znesek v celoti in brez slehernih odbitkov, provizij ali stroškov, porabljen za namen, ki je naveden ob razpisu dražbe. V vso porabo sredstev imajo vpogled pooblaščeni sodelavci z Vala 202 in tudi donatorji, če želijo, seveda ob zagotovitvi anonimnosti otrok. Vsi stroški, ki ob tako zahtevnem in natančnem vodenju porabe nedvomno nastanejo, ZPM Ljubljana Moste Polje, ki vodi projekt Botrstvo, krije iz drugih virov, med drugim tudi iz sredstev, ki jih vsak mesec prispevajo »donatorji meseca« na Valu 202.«