Boston ob uvrstitvi v konferenčni finale slavi junaka Olynyka

Za finale Lige NBA serija Boston - Cleveland

16. maj 2017 ob 07:22

Boston - MMC RTV SLO

Košarkarji Bostona so se uvrstili v konferenčni finale Vzhodne konference Lige NBA, potem ko so v TD Gardnu dobili odločilno sedmo tekmo polfinalne serije z Washingtonom. Bilo je 115:105.

Gostitelji so odigrali 30. sedmo tekmo končnice v zgodovini, njihov rekord je zdaj 22-8 in se bodo zdaj v konferenčnem finalu pomerili z aktualnim prvakom lige Clevelandom, ki je že pred časom v polfinalu pometel s Torontom. Boston in Cleveland sta se v rednem delu sezone pomerila štirikrat, trikrat je bila uspešnejša ekipa iz Ohia.

"Niso nam pripisovali možnosti proti Washingtonu. Niso nam pripisovali nobenih možnosti, ko smo proti Chicagu zaostajali z 2:0 v zmagah. Smo prvi nosilec Vzhoda in nikoli nismo favoriti. Toda še naprej zmagujemo in nam je vseeno, kaj pravijo drugi," je po uvrstitvi v konferenčni finale dejal prvi zvezdnik Bostona Isaiah Thomas.

Osem trojk Bostona v drugem polčasu

Ključno razliko na tekmi so naredili igralci na klopi. Bostonovi so zbrali kar 48 točk, gostujoči le 5! Tekmo so gostitelji odprli z delnim izidom 10:2, gostje so nato izenačili in prvič povedli po košu Johna Walla (10:12). Ekipi sta bili ves čas precej izenačeni, nobeni ni uspelo preiti v prednost dvomestnega števila točk, ob polčasu je Washington vodil s 53:55. V tretji četrtini je Boston zaostajal za štiri točke (72:76), nato pa četrtino sklenil z delnim izidom 13:3. Ta je v uvodnih minutah zadnje četrtine narasel na 22:5, najvišja prednost je znašala +13 (94:81), ob koncu tekme +10 (115:105). Boston je zadel 11 trojk, od teh kar osem od trinajstih poskusov v drugem polčasu.

Olynyk: Morali smo pomagati začetni peterki

Najučinkovitejši igralec tekme je bil Bradley Beal, ki je za Washington zbral 38 točk, kar nekoliko je pri gostih razočaral Wall, ki je zadel le enega od osmih poskusov za tri (met iz igre 8/23) in se je ustavil pri 18 točkah. Pri Bostonu je Thomas dosegel 29 točk, nepričakovani junak tekme pa je bil Kelly Olynyk, ki je s klopi zbral 26 točk. "Sedem tekem smo odigrali proti zelo, zelo dobri ekipi, ki igra odlično in zadeva od vsepovsod. Igralci s klopi smo morali pomagati začetni peterki, morali smo priskočiti na pomoč Isaiahu," je po tekmi dejal Olynyk, ki je 'eksplodiral' v končnici zadnje četrtine in poskrbel za odločilno prednost.

Konferenčni finale se bo začel v noči s srede na četrtek v Bostonu.

Liga NBA, končnica, polfinale Vzhoda, sedma tekma:

BOSTON (1) - Washington (4)

115:105 (27:23, 26:32, 32:24, 30:26)

Thomas 29 in 12 podaj, Olynyk 26, Horford 15, Crowder 14, Smart 13, Bradley in Brown po 9; Beal 38, Porter jr. 20 in 10 skokov, Morris in Wall (11 podaj) po 18, Gortat 6 in 11 skokov, Bogdanović 5.

Mitja Lisjak